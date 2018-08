Entre un borrador inacabado y un avance

Mientras el PP insiste en que la Xunta de Galicia no sabe de fase de borradores, que la subvención se concede a la elaboración del avance del PXOM, Mariano Abalo insiste en que el documento que se consiguió en el "mercado negro" es un borrador que ni siquiera está finalizado.

El gobierno asegura que el PP maneja información que no está terminada por la empresa redactora del PXOM ni cuenta con el visto bueno de nadie. Insiste en que se trata de un documento que no tiene validez y que se acaba en una estafa que se vende en una web por 9.90 euros, "por culpa da irresponsabilidade do PP", señala ACE, que acusa a los populares de dinamitar el Plan Xeral desde el primer momento.