Bueu acoge su segundo festival de drones con la presencia confirmada de 40 pilotos

El campo de A Estacada en Bueu está a punto de convertirse en un circuito de Fórmula 1... del aire. El AeroDronClub organiza la segunda edición de su festival, que este año cambia de ubicación y contará con 40 pilotos llegados de toda Galicia y de otros puntos de España. El evento de este año promete ser aún más espectacular que la de 2017 puesto que parte de los entrenamientos y las carreras serán en horario nocturno. Los asistentes podrán ver volar a los drones en un circuito con obstáculos iluminados con luces LED.

El cupo de participantes está cubierto desde hace días, explican los organizadores, que apuntan que en Bueu habrá especialistas llegados desde Madrid, Valladolid, La Rioja, Asturias, Navarra y Extremadura. Una vez concluido el desmontaje de la carpa que acogió primero el Festival SonRías Baixas y luego la Festa do Polbo comenzará el montaje de un circuito de 500 metros de longitud, que estará repleto de puertas y loops. "No obstante será un trazado bastante sencillo, no queremos hacerlo muy revirado", apunta Manuel Fariña, uno de los responsables de este evento.

El Bueu Drone Festival-Gaelic GP comenzará el viernes por la tarde. La primera jornada estará destinada al sorteo de grupos y a establecer las frecuencias de entrenamientos. Serán entrenamientos libres, en los que los pilotos podrán familiarizarse con el trazado y para poner a punto sus máquinas. Estas sesiones se prolongarán hasta cerca de una y media de la madrugada.

El sábado la programación será mucho más amplia y el AeroDronClub quiere realizar un homenaje al mundo del deporte de la comarca de O Morrazo. Las instalaciones en A Estacada incluirán una carpa para conferencias y por allí pasarán deportistas y representantes de clubes de una amplia variedad de disciplinas: a las 10.45 h habrá una mesa redonda con miembros del Club Corredoiras, Club do Mar Bueu y Marcos Torres; de 11.20 a 11.30 h estará la joven ciclista del Club Ciclista Cangas Gemma Dacosta; de 11.30 a 11.40 h la patinadora Marina Oliveras; de 11.45 a 11.55 la remera del Vila de Cangas Paola García; de 12.00 a 12.10 h será el turno del taekwondista Arlet Ortiz; de 12.10 a 12.20 h estará la nadadora y triatleta Natalia Castro; y el cierre será con los hermanos Martín y Sandra Souto Otero, pilotos de bobsleigh.

Las conferencias se retomarán por la tarde, primero con una entrevista a Yago Martínez, que fue el piloto ganador de la edición de 2017 del Bueu Gaelic GP. Al acabar habrá una ronda de entrevistas con algunos de los pilotos que participan este año. Los entrenamientos del sábado serán de 10.00 a 14.30 horas, también en sesiones libres. Los oficiales, en los que se cronometarán los tiempos para el orden de salida de las carreras, serán de 16.00 a 20.30 horas. Las carreras comenzarán a partir de las 21.00 horas: los participantes deberán dar tres vueltas al circuito y los tres mejores tiempos de cada grupo se clasifican para las eliminatorias.

Las rondas comenzarán desde octavos de final con los 16 mejores tiempos. En las eliminatorias la clasificación para la siguiente fase se determinará por el orden de llegada a meta. Los octavos de final serán a las 21.55 horas; los cuartos de 22.25 a 22.35 horas; las semifinalesde 22.45 a 22.55 horas y la gran final arrancará a las 23.05 horas. La entrega de premios al ganador y a los finalistas de esta edición del Bueu Gaelic GP está prevista para alrededor de las once y media de la noche.

Los organizadores también habilitarán una zona de vuelo para niños, en la que se les habilitará un circuito adaptado con obstáculos para pasar y sortear. El vienes estará abierta de 20.00 a 22.00 horas y el sábado de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

El AeroDronClub de Bueu aprovechará también para sortear un dron y unas gafas de sol entre los asistentes, mientras que los niños que participen en la zona de vuelo podrán optar a dos drones, juegos y libros.