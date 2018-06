Las playas de Bueu presentan una calidad excelente, según las últimas analíticas

Imagen de la playa de Banda do Río, ayer. // Santos Álvarez

Las playas de Bueu presentan unos niveles de calidad excelentes. Así se desprende de los últimos controles microbiológicos realizados por la Consellería de Sanidade el pasado 23 de mayo y que el concello ya tiene en su poder. En total fueron 12 los arenales en los que se hicieron las analíticas (Agrelo, Area de Bon, Beluso, Banda do Río, Lagos, Lapamán, Loureiro, Mourisca, Pescadoira, Petís, Portomaior y Tuia), con resultados que respaldan la buena salud de las aguas buenenses.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, valoró de forma positiva las analíticas, especialmente en lo que se refiere a Agrelo, playa que se ha visto afectada por vertidos puntuales de fecales, lo que provocó que en determinados momentos su calificación fuese de insuficiente e incluso se desaconsejase el baño. El pasado mes de abril se localizó el foco y se solventó la situación, algo que destaca el regidor. "Corrixiuse esa situación, pero iso non significa que non sigamos alerta por como se vai comportando por se fai fala adoptar medidas adicionais", explica.

Los controles suponen, asimismo, "a consolidación da calidade das nosas augas", toda vez que nueve de ellas -todas excepto Pescadoira, la propia Agrelo y Banda do Río- tienen la calificación global de excelente atendiendo a sus resultados en los últimos cuatro años. En el caso de Banda do Río, los niveles de este último control suponen, en palabras de Juncal, "a continuidade da súa mellora progresiva". Eso sí, el alcalde buenense advierte de que las playas en las que existen cauces fluviales que discurren por zonas urbanas "sempre están expostas a un maior risco que aquelas nas que os ríos van por zonas máis naturais e non teñen aportes de augas residuais".

El regidor se comprometió asimismo a acometer los trabajos de acondicionamiento en las playas "da forma máis áxil posible", pero pidió paciencia a la ciudadanía por la limitación de medios y la concentración de eventos. "Desde o Millo Corvo, Sanamedio, a concentración moteira, o cross escolar e agora as Festas de Meiro e a Festa Cabalar requeriron da nosa actuación", señala, y el personal de refuerzo estival no se incorporará hasta principios de julio.

El departamento de Obras e Servizos ha finalizado la instalación de los baños y vestuarios en Portomaior, así como de la torre de vigilancia. En Area de Bon se colocará un baño de discapacitados y en Lagos y Lapamán también se harán otros arreglos.