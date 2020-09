Compromiso llevará ante el Contencioso la "conculcación de derechos" de la oposición

Compromiso por Lalín llevará al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo lo que considera una "conculcación de derechos" de la oposición. Su coordinador, Rafael Cuiña, cuestiona el escrito del secretario municipal esgrimido por el gobierno para avalar su denegación de informes técnicos. "La argumentación se cae por todos lados, a no ser que haya un cambio de criterio radical con respecto al anterior mandato, en el que nunca se negó hacer informes al PP", alega el exalcalde.

El argumento de que los informes han de ceñirse a las cuestiones que van a pleno "no se sostiene desde el momento en que se dan fechas de entrega de casi tres meses", cuando las sesiones ordinarias son mensuales. Le sorprende que la Secretaría aluda a la falta de personal para justificar la denegación de varias peticiones de informes, cuando "vemos que sí se pueden hacer informes ad hoc", en alusión a los solicitados por el alcalde, José Crespo. También le resulta "curioso" que el alto funcionario niegue posibilidades de informes "que él mismo aceptó hacer ya en enero, y que no fueron entregados". "Lo que en enero se podía hacer, pero se aplazaba por cuestiones operativas y de carga de trabajo, ahora, de repente, no se hace", critica.

CxL, que acudió a la Valedora do Pobo después de tres advertencias, anuncia ahora que cumplirá su anuncio de llegar al Contencioso. Emplaza a Crespo y al secretario a dar allí las explicaciones que estimen de lo que considera "una conculcación de los derechos de fiscalización política de la oposición".

A Cuiña le parece "el colmo que el gobierno de holgazanes de Crespo Iglesias diga que la oposición quiere que los técnicos le hagan su trabajo" y les pida que revisen documentación. "Qué documentación, si no nos dan acceso", inquiere.

En esta línea, critica las negativas del ejecutivo a comparecer en pleno: "Y cuando lo hicieron, en una ocasión, cambiaron las reglas de juego sobre la marcha para no contestar a la oposición", denuncia. Le "queda claro" que no quieren dar explicaciones de "por qué se contrata a empresas de familiares de miembros del gobierno", ni dar cuenta de lo que acordaron con los vecinos hacer en las parroquias o saber "el desmadrado coste de la Gala do Cocido o por qué se invita a comidas de más de 200 euros a personas que nada tienen que ver con Lalín".

El edil de CxL se confiesa "cansado de ayudar al gobierno y de tener actitud de diálogo y consenso" -cita el plan Lalín Por Vir-, en vista de su "actitud obstruccionista". Así es que el principal partido de la oposición no acudirá a ninguna reunión con el ejecutivo "mientras no cambie su actitud". Además, Cuiña dice tener "perfectísimamente asumido" que ya no es alcalde y se dedica "a trabajar, y no a lamentarse y pactar con tránsfugas, como hizo Crespo Iglesias".

Vergüenza

Por otra parte, el exregidor arremete contra el gobierno local por hacer el próximo pleno de forma telemática, mientras los niños están yendo al colegio "a aulas abarrotadas con 23 o incluso 30, sin poder mantener la distancia de seguridad en muchos casos, o en los propios autobuses escolares". "Una sociedad que piensa más en sus políticos que en sus niños no merece llamarse tal", proclama, al tiempo que dice sentir "vergüenza de estar en una situación de privilegio para ejercer su trabajo, con respecto a gran parte de la sociedad". Sostiene que el pleno podría celebrarse en el vestíbulo del consistorio, como se hizo ya otras veces, o en el Auditorio Municipal. Tiene la sensación de que lo que se pretende es "dificultar el trabajo de una oposición ya cansada de tanta imposición dictatorial".