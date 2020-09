Cuiña valora la vía judicial después del último plante para consultar documentación

El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, muestra su "profundo enfado" ante "una nueva muestra de falta de respeto" por parte del gobierno de José Crespo. Desde el Concello le habían dado el 3 de septiembre como fecha para acceder a la documentación de las obras hechas en Pozo do Boi (Vilatuxe), que considera propias "de Pepe Gotera y Otilio" y con "serias dudas" sobre su legalidad y falta de permisos. Ese día, el concejal Miguel Medela acudió al departamento correspondiente y le dijeron que no era posible porque "el técnico está de vacaciones", de modo que se dirigió al secretario, que tampoco estaba, ni él ni el accidental. "Quedó en sede vacante la Secretaría toda la semana, una situación nunca conocida con el gobierno anterior", declara el exalcalde.

La reiteración de este tipo de situaciones llevó a CxL a elevar una queja a la Valedora do Pobo y, de seguir "esta falta de respeto", ya no descarta acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo. Lo define como "una señal de prepotencia contra legítimos representantes del pueblo de Lalín que no estamos dispuestos a tolerar".

Cuiña habla de "una administración torpe e ineficaz". "El caos en el que está sumido al Concello, sin responsable de Contratación, secretario ausente, falta de Policía Local en numerosísimas noches y malestar por la situación de varios departamentos" hace que Compromiso exija al actual regidor "menos política de humo".