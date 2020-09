El PSOE reclama "claridad" en el proyecto de peatonalización en A Estrada

El PSOE de A Estrada ha recamado claridad al Gobierno local sobre el proyecto de peatonalización de las principales calles del casco urbano. Su portavoz, Luis López Bueno, considera "inexplicable" que el Concejal de promoción económica annciase que se harían encuestas sobre esa posibilidad, mientras el alcalde, José López Campos, anuncia que "el proyecto ya está preparado".

El portavoz socialista le reitera al gobierno su petición de "ser claro". López Bueno no entiende como es posible "mentirle descaradamente a los vecinos", diciéndoles que su opinión será tenida en cuenta a través de una encuesta. "Estamos ante otra muestra de lo déspota que es López Campos", valora. López Bueno pide "claridad", y asegura que "el gobierno ya tomó la decisión de cerrar al tráfico el centro de la villa". En este sentido reclama "que se digan las cosas como son. No se puede marear la perdiz y anunciar consultas que no servirán para nada, porque el proyecto ya está listo".

Además, desde el PSOE valoran negativamente lo que consideran "una decisión unilateral de López Campos". "Vuelven a hacer una llamada a la democracia pidiendo una consulta casa por casa, buzoneando los votos para que se remitan al Concello cumplimentados". Para el líder socialista esa es la única manera de que "la decisión esté legitimada y respaldada por los vecinos". El socialista ve en la encuesta "un paripé que es sencillo de manipular" y cree que la negativa del gobierno a realizar una consulta con garantías es "cobarde".