Mari Luz Casal Iglesias: "Estoy en deuda con ellos por haberme perdonado el alquiler"

Mari Luz Casal Iglesias regenta desde hace 19 años su peluquería unisex Reyca, situada en la calle Venezuela del casco urbano silledense. Ella, como tanto otros, se vio obligada a cerrar sus puertas para contribuir a la lucha contra el coronavirus, con todo lo que esto conlleva: grandes pérdidas económicas e incertidumbre de lo que pasará en el futuro. Por suerte, la propietaria del bajo donde tiene su negocio, María Rodríguez, decidió no cobrarle el alquiler del mes de abril.

-Supongo que esta es una gran ayuda.

-Claro que sí. Es una ayuda muy grande y ellos se portaron muy bien conmigo. Porque sabes que tengo una peluquería y que las peluquerías no tienen ninguna ayuda. Está permitido atender a domicilio a toda aquella gente necesitada, pero eso pasará en una ciudad grande, porque en estos pueblos pequeños nadie te llama para que vayas a su casa. Sí puede haber alguna persona que esté en cama, pero de momento, tampoco se dio el caso. Entonces se lo dije a ellos y me dijeron que no me preocupara que durante el mes de abril no me iban a cobrar el alquiler y que después ya íbamos viendo, según lo que vaya pasando.

-Porque está ahí la incertidumbre que todos estamos viviendo. ¿Pero esto ayuda para continuar después no?

-Sí porque es una gran ayuda, ya que el resto de los recibos de luz, agua, autónomos, de IVA, de IRPF los tengo que seguir pagando, pero cuando sabes que te perdonan el alquiler eso ya es mucho. Y ellos son muy grandes, muy buenas personas

- Al llevar tanto tiempo con este contrato de alquiler, supongo que ya se creó un vínculo de amistad, ¿verdad?

-Sí, porque llevo 19 años allí, y sí eso sí que es verdad, pero ellos también necesitan el dinero y más en estas circunstancias y que hayan tenido ese detalle tan grande de perdonar el alquiler es de agradecer mucho y quedo en deuda con ellos durante muchos años.