Compromiso cuestiona contratos con la empresa de la familia de una concejala

"Vuelve el Lalín de siempre, el Lalín dividido entre los nuestros y los otros, y lo vamos a denunciar políticamente", avisa el exalcalde y portavoz de Compromiso. "Nos negamos a que vuelva el oscurantismo después de cuatro años de apertura y transparencia", afirma un Rafael Cuiña harto de encontrarse con un muro a la hora de solicitar información para fiscalizar la acción del gobierno municipal. Alude a la negativa a informar de las peticiones formuladas por los vecinos en la reciente gira el regidor, José Crespo, por las parroquias, o a la denegación de informes de incompatibilidades para contratar con empresas de familiares directos de miembros del ejecutivo.

Cuiña reitera su "compromiso" de no judicializar la vida política, "pero tampoco vamos a ser los tontos de la película", advierte. Recuerda que el Partido Popular cargó duramente en su día contra la concesión de obras a "simpatizantes" de Compromiso por Lalín, llegando a plantearse denunciar dichos contratos por "dudosa legalidad" o que los llevó al juzgado por un tema de seguros que "el juez dejó en nada". "¿Qué piensa el gobierno de que le den contratos a la empresa del padre de la edil de Hacienda -que se ausentó en la votación de ese punto en junta de gobierno-?", se pregunta el exregidor, que aclara "no tener nada en contra" de dicha firma; es más, recuerda que trabajó con el Concello bajo su mandato, "porque no éramos sectarios". "Si por contratar con un simpatizante valoraban medidas legales, qué habría que hacer cuando se trata de familiares directos", aduce Cuiña.

CxL registró hasta tres peticiones de informe sobre incompatibilidades para contratar con empresas de familiares de ediles del gobierno en primer o segundo grado. Le fueron denegadas mediante decreto de la alcaldía, ya que "no consta ningún expediente incoado, ni figura denuncia sobre ningún caso concreto". Además, hace constar que la emisión de un informe por el secretario procederá cuando lo solicite un tercio de miembros de la corporación. Por eso, los cinco ediles de Compromiso y dos del PSOE firmaron el jueves pasado una petición para forzar la respuesta del técnico municipal.

Además, al menos media docena de alcaldes de barrio han registrado escritos en el Concello para que les den copia de las peticiones hechas en los encuentros con Crespo, algo que ya intentó sin éxito la formación de Rafael Cuiña. "Algunos son de Compromiso, pero la mayoría no están significados políticamente", apostilla el líder de la oposición, que atribuye al "miedo" la negativa del ejecutivo a desvelar las peticiones firmadas. A su entender, estos documentos deberían ser de dominio público y estar incluso en los tablones de anuncios de cada parroquia. "A nosotros nos denegaron el acceso a la información, a ver si se lo deniegan también a los alcaldes", reta Cuiña.