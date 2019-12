El BNG alerta del interés de Naturgy y el Concello por el 'anillo eléctrico' de Lalín

El BNG de Lalín muestra su preocupación por el interés que muestran tanto la eléctrica Naturgy como el gobierno local por recuperar el anillo eléctrico para Lalín. El alcalde, José Crespo, anunció en el pleno de este miércoles su comparecencia en la próxima sesión para explicar las reuniones con la eléctrica sobre este asunto. Para el partido que lidera Francisco Vilariño, "que ahora sea el gobierno quien vuelve a sacar el tema es una mala señal para la conservación del entorno forestal de Catasós. Resulta muy extraño que la Xunta aún no haya resuelta la aprobación del Plan de Conservación del Monumento Natural de las Fragas de Catasós", cuyo documento de inicio se dio a conocer hace precisamente dos años, el 15 de diciembre de 2017.

El Bloque deja claro que no cuestiona que Lalín necesite o no un anillo eléctrico para reforzar y desdoblar la dependencia sobre la línea de alta tensión que procede del embalse de Belesar. Pero insiste en que resulta sospechoso que Naturgy tenga ahora interés en solventar una cuestión "que no le preocupó durante décadas, a pesar de estar recogida en planes de electrificación de los años 80". En el fondo, el BNG considera que lo que hay es "un interés apremiante que tiene que ver con dar solución a la evacuación de la generación eléctrica de los parques eólicos actuales y la nueva previsión en la zona de Ourense, limítrofe con la comarca, cuando la evacuación jacoia la subestación de O Carballiño está saturada".

Apunta que para despachar esta cuestión, Naturgy ya cuenta con un diseño de trazado y predios expropiados, por lo que solo estaría pendiente de darle una solución desde Cabreira a Lalín, el tramo donde se localiza la Fraga de Casas Vellas. Por eso, el partido pide al gobierno local que fuerce ante Medio Ambiente el desbloquee del Plan de Conservación de Catasós, puesto que sus aleaciones pedían incrementar la protección precisamente hacia Casas Vellas.