López afirma que la Concejalía de Cultura asumió el 30% de los gastos de Luar na Lubre

La actuación de Luar na Lubre, que se complementó con Cantos de Taberna, el pasado viernes en Rodeiro provocó alguna que otra critica entre la corporación municipal a través de las redes sociales. "Admirable el empeño que pone la oposición, de la mano de Alberto Lamazares, en desprestigiar lo que se hace en el ámbito cultural", reprochó el alcalde del municipio, Luis López, en Facebook.

El regidor acusa a Lamazares de mentir "porque no sabe ni los costes ni quien pagó el concierto. No sabe que los gastos de producción estimados en 3.630 euros por la propia Diputación, los paga el Concello, y sin producción no hay concierto", recalca. "No sabe el señor Lamazares que los gastos de la SGAE también los tiene que pagar el Concello y si la concejalía de Cultura no asumiera el 30 por ciento de los gastos del concierto, Luar na Lubre nunca actuaría en Rodeiro".

Por su parte, el portavoz de Unidade por Rodeiro, Alberte Lamazares, también cuestiona la organización de los Cantos de Taberna. "Los bares y vecinos dicen que estuvieron muy mal organizados. La gente no sabía donde tocaban los grupos y los horarios, porque debió ser organizado en su línea, a última hora", subraya y añade por último: "Felicitar a la Diputación por contratarnos a Luar na Lubre y a Susana Seivane y al Concello por pagar la factura de producción".