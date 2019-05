Varela baraja volver a su puesto de funcionario

El popular Ramiro Varela Peón ocupaba el puesto de alcalde desde el 2005, tras relevar en el cargo a su suegro Manuel Costa Casares. Ayer asumía la derrota con deportividad. "Claro que fastidia, pero el pueblo es el que toma la decisión y querían un cambio y votaron un cambio y no hay nada que hacer". Aunque todavía no sabe que hará y tiene que reunirse primeramente con su equipo, ayer afirmaba que es muy probable que abandone la política y por lo tanto, que esté en la oposición. "Tengo una familia y tengo que vivir de algo y yo soy funcionario y tengo una plaza en el Concello de Agolada y posiblemente volveré a incorporarme a mi plaza". Tras reunirse, el PP decidirá quienes ocuparán los puestos de concejales: "hay gente nueva con ganas de trabajar", señala Varela, que recalca que "la democracia es así nos guste o no". Cabe destacar que los populares sacaron cuatro ediles.