Cuíña recuerda a Feijóo la nula inversión de la Xunta en Lalín en los últimos cuatro años

El candidato de Compromiso por Lalín (CxL), Rafael Cuíña, entiende que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, debería venir al municipio a explicar por qué en los últimos cuatro años y, salvo partidas genéricas, la inversión de la administración gallega fue igual a cero.

En alusión a las palabras del dirigente autonómico en el mitin del PP, el también alcalde lalinense dice que Feijóo debería explicar a los trabajadores de la OAC llevan meses manifestándose delante de su lugar de trabajo o qué pasa con el convenio para la construcción del edificio de Medio Rural. Según el galeguista, "lo peor de todo es que andan haciendo promesas en mítines de arreglar asuntos que no fue quien de resolver cuando eran responsabilidad suya". Así, cita casos como el anterior Centro de Alta Resolución (CAR) y ahora centro integrado de salud que, "después de más de una década de promesas incumplidas por parte del PP, tuvo que ser la gestión de este gobierno el que lograse la cesión al Sergas de los terrenos". No obstante, prosigue, la Xunta todavía no concretó ni plazos ni financiación para la ejecución del Centro Integral de Saúde (CIS) en Alto de Vales.

También le echa en cara la promesa de ampliación del polígono Lalín 2000 "que el PP lleva anunciando años". En esta línea señala que el Concello sí demostró que hay solicitudes de empresarios "reales y acreditadas" para la puesta en marcha de proyectos, "y con todo Xunta y PP siguen haciendo oídos sordos". También lamenta el retraso que acumulan varias concentraciones parcelarias.

Sobre alusiones personales de Feijóo, Cuíña indica que: sería muy fácil comentarle algunas fotos suyas que conocemos todos y alguna otra por conocer" y al candidato popular José Crespo le recuerda unas manifestaciones suyas en una televisión en las que se mofaba de los polóitivos que se aferran a un cargo y que entonces dijo que esperaba no llegar a estas "situaciones patéticas".