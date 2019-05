El PSOE se compromete desde A Estrada con la defensa de la Atención Primaria

El PSdeG-PSOE adquirió ayer desde A Estrada un compromiso con la defensa de la Atención Primaria. Lo anunció el secretario general provincial, David Regades, que explicó que los alcaldables socialistas se comprometen a "reclamar a la Xunta de Galicia desde los gobiernos municipales una Atención Primaria de Calidad". Con el centro de salud de A Estrada como telón de fondo, consideró Regades que la situación actual en esta materia es "insostenible".

Acompañado por el portavoz en materia sanitaria del PSOE en el Parlamento, Julio Torrado, Regades se refrió al de 2018 como "el verano desastre en la Atención Primaria gallega". "Frente a esta situación la respuesta del Sergas es que faltan profesionales, cuando la realidad es que lo que falta es planificación y condiciones laborables dignas", remarcó. Torrado añadió que hace una década esta asistencia sanitaria tenía en Galicia "189 millones de euros más que ahora". "La ciudadanía es bastante lista y sabe que tenemos grandes profesionales", dijo. Apuntó que los ciudadanos valoran a los profesionales gallegos "entre los mejores del Estado", "mientras tres de cada cuatro señala que son necesarios cambios en la gestión", apunta el PSOE. "Este sistema funciona gracias a los profesionales y a pesar de sus dirigentes", dijo Julio Torrado.

"En A Estrada tenemos en construcción un nuevo centro médico, en el que no se amplían los servicios que actualmente se prestan en el que tenemos detrás y en el que pasan cosas tales como que el servicio de fisioterapia esté en la tercera planta y no en la planta baja, como pasa en los centros serios", dijo durante su intervención el candidato del PSOE a la Alcaldía, Luis López Bueno. Anunció la intención de los socialistas locales de exigir a la Xunta "concreción sobre los plazos de esa obra" y "que tenga un punto para las ambulancias, fundamental en un centro de salud", subrayó. López Bueno destacó que en la candidatura socialista se incluyen personas como José Antonio Dono y Ana Asorey, "con un hondo conocimiento de cómo funciona el sistema sanitario". "Contaremos con ellos para poner en marcha un plan sociosanitario para coordinar la acción del Concello y la del centro de salud para atender problemas que, no siendo estrictamente problemas de salud -como son dificultades para comer, para desplazarse, etcétera- también tienen incidencia en el estado de salud de los vecinos", anunció. "Es cierto que hay profesionales pero no hay voluntad para contratarlos con unas condiciones dignas. En A Estrada ya tuvimos consecuencias fatales; tuvimos defunciones en la sala de espera por la falta de profesionales", remarcó el alcaldable. "Me da vergüenza que en A Estrada muera gente en la sala de espera porque el profesional tuvo que salir porque está saturado", continuó. "Solo me queda decirle al señor López que su nuevo centro médico está muy bien pero la Sanidad funciona con médicos, con enfermeros, con asistentes y no con hormigón", concluyó el líder del PSOE estradense.