Fomento expide la autorización para la instalación de la nueva oficina de la OAC

En el apartado de mociones, se sometieron a debate dos del PP (la de Juan José Cruz quedará para un pleno extraordinario en mayo, al no figurar en el orden del día). Así, los populares obtuvieron el respaldo del resto de la corporación para exigir a Fomento celeridad a la hora de autorizar las obras de instalación en la futura sede de la Oficina Agraria Comarcal, en la rúa da Ponte. Sin embargo, como indicó el edil de Producción Agrogandeira, Nicolás González casares, la autorización de la Demarcación de Carreteras se expidió este mismo lunes, después de que él llamase a Fomento para interesarse por los trámites y en vista de que desde la Consellería de Medio Rural nadie le supo aclarar si había pedido dicho permiso. La instalación en las nuevas oficinas también tuvo que tener el place de Augas de Galicia, aunque se trate de obras interiores, por la proximidad del inmueble a un cauce de agua. El líder del PP, José Crespo, animó a recuperar el convenio que en su momento firmó como alcalde con la Xunta bipartita para construir en Lalín un edificio de Medio Rural y en el que podrían integrarse otros servicios que presta el gobierno autonómico en la zona. Casares replicó recordando que, hasta la fecha, el único compromiso hecho realidad desde la Xunta para con Lalín es la Hospitalización a Domicilio (HADO).

Derribo de vivienda

El gobierno local prefirió abstenerse a la hora de apoyar el acondicionamiento de un camino, en realidad una era, por el que transitó maquinaria del Concello hace más de 10 años para derribar una vivienda anexa al antiguo consistorio y que no tenía acceso a ningún camino público. El secretario desaconsejó la actuación porque la era es comunal y seguramente no existan títulos de propiedad. Lo normal es que los dueños hubiesen solicitado el arreglo de los daños en plazo, un plazo que ya remató. "Lo de usted con este gobierno es denigrante", le espetó el edil no adscrito, Juan José Cruz, que aprovecho par cargar contra el gobierno diciendo que "si se puede podar un roble privado, también se puede bachear aquí", por la poda del ejemplar de Val do Carrio en 2017.

Y hablando de obras, Nicolás González Casares también anunció que en este verano se acometerán las de mantenimiento de las dos escuelas infantiles, así como el patio cubierto del Xesús Golmar. El edil de Benestar hizo este anuncio tras las criticas de la concejal popular Paz Pérez a la hora de debatir la modificación de crédito de 112.500 euros para la cofinanciación de los centros de A Galiña Azul. Pérez apuntó que las dos escuelas están en situación de semiabandono y que hay quejas por goteras y filtraciones, u problema que tuvo la del Pontiñas "desde el principio" indicó Casares. Por cierto, el edil de Benestar anunció que renunciará a su dedicación exclusiva a partir del 30 ya que no puede dedicarle a sus responsabilidades todo el tiempo que precisan, ahora que es candidato al Parlamento Europeo.

Al igual que en la dotación para las escuelas infantiles, la corporación apoyó la modificación de 78.600 euros para recuperar el equilibrio económico del Servizo de Axuda no Fogar. La medida es necesaria después de la entrada en vigor de la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Casares alertó de que en un futuro, el coste de este servicio aumentará entre un 20 y un 30%, superando incluso al de la basura.