De la cola a la almohadilla

La mayor parte de los partidos políticos que concurren a las elecciones del 28-M en Lalín ya maneja desde hace tiempo sus lemas de campaña. Antes de la ley electoral permita a estas organizaciones colocar las fotos de sus candidatos por el municipio, las redes sociales se convierten en una herramienta para llegar a una parte de la sociedad.

La expectación que despertaban los actos electorales en los primeros años de la democracia se ha ido desinflando y la sociedad está cada vez más alejada de los multitudinarios mítines salvo en ocasiones puntuales. Parte de este cambio social puede atribuirse al desapego que sienten los electores de la clase política y los ciudadanos optan en muchos casos porque su participación activa en la política se limite a depositar un voto en una urna en cada una de las convocatorias electorales.

Los tiempos evolucionan y los métodos de trasladar los discursos y los programas a los vecinos, también. Pero hay ciertas cosas que no cambian, como la tradicional pegada de carteles cada inicio de una campaña. La cola sigue teniendo protagonismo, pero coexiste con las pegadas virtuales o los arranques de campaña en Internet. Lo mismo acontece con los lemas que cada organización elige para, tras estrujarse las meninges, pensar que puede ser el más eficaz para que su mensaje, su concepto, llegue a los potenciales votantes. Para las municipales todavía queda más de un mes, pero los partidos llevan casi desde que comenzó el presente año utilizando los medios que tienen a su disposición para posicionarse. Uno de ellos es, en pleno siglo XXI, Internet y las redes sociales. Los lemas de campaña que en nada lucirán en los carteles con la imagen de cada candidato ya hace tiempo que pululan por la red pegados a una almohadilla.

Un lema no gana unas elecciones, pero sí puede ejercer un efecto contrario en caso de una apuesta desafortunada o insulsa. A falta de saber si en Lalín la oferta de partidos en unas municipales marca un récord y los vecinos pueden tener hasta al menos ocho candidaturas por las que decantarse, la Plataforma Aberta Cidadá de Lalín (PAC) es la única formación que no ha presentado su lema de campaña. Tampoco la Coalición de Centro Democrático (CCD), aunque en sus últimas publicaciones de su página en Facebook defiende el "ultracentrismo". O Mellor para Lalín es el eslogan elegido por el Partido Popular de José Crespo, mientras que Compromiso, de Rafael Cuíña, defiende Coa Forza do Pobo y los socialistas, con Román Santalla como cabeza de lista, también incluyen el topónimo en su lema, se presentan ante el electorado como O Lalín que queres. El BNG de Francisco Vilariño eligió Lalín con Ideas Claras y Ciudadanos tomó como leyenda propia Lalín También Quiere Centro; por cierto, el único que no utiliza el idioma gallego de los presentados ya en sociedad.

Mientras, la campaña para las Generales que arrancó hace menos de una semana está en su fase de plena ebullición y en los próximos días se sucederán los mítines y otros actos electorales. Lo que no parece haber despertado demasiado interés son los tradicionales carteles, pues parte de los espacios habilitados están casi vacíos o con los papeles hechos trizas.