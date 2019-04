Ciudadanos Lalín pide reestructurar el Cortizo o crear un proyecto junto al Lalín Arena

Ciudadanos Lalín denuncia que la reforma del campo de Vilatuxe por parte del actual gobierno para solucionar las demandas y necesidades de los usuarios del Cortizo es "mentira". Señala que llega a esta conclusión tras reunirse con las directivas de entidades deportivas que utilizan el Cortizo y tras hablar con usuarios. " Y nos queda claro que la gran inversión en el campo de Vilatuxe es de interés único y exclusivo de Rafael Cuíña y de Miguel Medela".

Recuerda que días atrás el Concello indicó que las obras daban respuestas a necesidades de otras disciplinas, pero para esta formación la solución "no es la de gastar casi medio millón de euros en reformar un campo, que debido a su ubicación y climatología no soluciona el verdadero problema que presenta el Estadio Municipal Anxo Cortizo". Para ellos la solución está en la reestructuración del Cortizo o en un proyecto en los alrededores del Lalín Arena. Critica al gobierno de José Crespo, "que malgastó millones en obras faraónicas" y al actual cuatripartito que "no hizo nada por ninguna instalación deportiva".

Obras contratadas

El Concello llevará a cabo mejoras en el Estadio Manuel Anxo Cortizo. Reparará de urgencia las fugas en el sistema de riego del campo por 2.603 euros. Adjudicó la obra a Instalaciones Moreno. Además, arreglará la fontanería de los vestuarios.