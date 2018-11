El PP de Silleda denuncia trabas para poder consultar información

El PP de Silleda hace hincapié en las trabas que en los últimos meses, "y de forma más intensa durante los últimos días" impone el gobierno local para poder consultar información en el consistorio. El portavoz del principal partido de la oposición, Ignacio Maril, apunta que estos impedimentos alcanzaron su cumbre "en el momento en que el alcalde, Manuel Cuíña, procedió esta semana a denegar el acceso al libro de decretos".

Para los populares, esta decisión del regidor no es otra cosa que un despropósito, ya que de este modo "se nos limita el acceso a una información a la que estamos autorizados para consultar, dentro de nuestra labor de control". Y es que, además, en su día se le dio ese permiso a la oposición, puesto que se trata de documentación que tiene que ser sometida al control de toda la corporación a través del pleno. Con esta prohibición, el PP y el BNG no podrán fiscalizar la labor de la Alcaldía. Es más, los populares consideran que Manuel Cuíña "no tiene competencia para denegarnos este acceso, pues es libre para todos los ediles. Es la primera vez que sucede algo similar", recalcan.

Para el PP, el oscurantismo del gobierno a la hora de facilitar información a sus oponentes choca con la transparencia que muestra hacia la ciudadanía. "Hablan continuamente de la participación de los vecinos, de transparencia, de que no tienen nada que ocultar, y sin embargo lo único que hacen es poner peros a cuanta información les pedimos", se queja Maril.

El portavoz pone como ejemplo la polémica desatada por la concesión de una licencia a una granja avícola vinculada al teniente de alcalde, Klaus Brey, que precisamente se concedió por un decreto de Alcaldía para poder cubrir plazos y optar a una subvención, ya que coincidió con el puente festivo del Pilar y era materialmente imposible someter el permiso a la junta de gobierno. El PP indica que solicitó ver este expediente "y nos fue denegado, amparándose en la Ley de Protección de Datos, cuando saben perfectamente que no hay datos protegidos". Y, de haberlos, "debería ser el gobierno el que hiciese el tratamiento adecuado para que el solicitante pueda revisar un expediente público en el que puede estar interesado".

Para el PP, estas actuaciones del gobierno y de su alcalde evidencian "su estado de nerviosismo, porque se le están descubriendo sis maniobras, y pone todas las trabas posibles para evitarlo". Maril se queja de que desde el ejecutivo se tilda al PP de "mentiroso y calumniador, pero sin aportar nada que contradiga lo que afirmamos". Insinúa, también, que existen amenazas veladas sobre los trabajadores municipales.

Críticas a Carmela Silva

Por otra parte, Maril también critica la actitud de la presidenta de la Diputación, la socialista Carmela Silva, que en un acto público aprovechó para calificar también al PP de calumniados. "Nos sorprende mucho que la señora presidenta sea capaz de hacer estas descalificaciones con esa ligereza y sin aportar un solo dato que desmienta lo que afirmamos en relación con las licencias de obra mayor que se otorgaron en Silleda desde el año 2016, o en relación con las irregularidades en la concesión de alguna licencia, ya que suponemos que o revisó previamente el libro de decretos". Por este motivo, invitan a Silva a que revise toda la documentación.

Hoy, la corporación trasdezana celebra un pleno ordinario en el que en principio solo se abordará la desafectación de un camino y mociones presentadas tanto por el PSOE como por el BNG. Habrá que esperar al turno de ruegos y preguntas para ver si se aborda la cuestión del acceso a información.