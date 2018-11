Tabeirós-Montes da la cara contra la violencia de género

En Tabeirós-Terra de Montes, A Estrada capitaneó hoy la movilización contra la violencia de género. El Colectivo Feminista Deza-Tabeirós celebró una concentración matutina ante la casa consistorial con la que quiso llamar la rebelión y la autodefensa contra todas las violencias machistas, en el marco de una movilización más amplia vinculada a la Marcha Mundial das Mulleres que también se dejó sentir en Vigo, Lugo, Ourense, A Coruña, Narón, Santiago de Compostela y As Pontes. Como en todos estos puntos de Galicia, también en A Estrada de la mano del Colectivo Feminista Deza-Tabeirós se llamó a la rebelión contra la violencia "económica, sexual, psicológica, física, reproductiva obstétrica, laboral" e "institucional". Se reivindicó la necesidad de tejer "redes de cuidados y soporte de nuestras vidas frente a esas violencias que sufrimos", haciéndolo "desde la lucha feminista". Desde la Marcha Mundial das Mulleres se alerta contra las sentencias judiciales que "confirman que la violencia sistémica y el monopolio de la violencia por parte del Estado son aun un desafío que debemos afrontar desde el feminismo", denunciando, por tanto, la "revictimización e incluso la indefensión" sufrida por las mujeres en sus procesos de denuncia.

Ya al mediodía, daba comienzo -de nuevo ante el consistorio- la concentración organizada por el Centro de Información á Muller (CIM) del Concello da Estrada, en la que, en recuerdo a las víctimas de la violencia de género, se leyó un manifiesto institucional consensuado por todas las fuerzas políticas con representación municipal al objeto de mostrar el rechazo a las agresiones machistas. Ese manifiesto quiso incidir en la importancia del año 2018 para el feminismo, dado el "éxito histórico" de la huelga feminista en los "ámbitos laboral, de consumo y de cuidados". Ante la "injusticia" que constituye la "violencia contra las mujeres", que "impide que la sociedad avance en el camino de la igualdad y en el bienestar común", se incidió en que la "violencia de género no puede considerarse un problema exclusivo de la esfera privada de las mujeres" y en que tanto las administraciones públicas como la sociedad "deben participar en la erradicación de esta lacra" que ya se ha cobrado la vida de más de 40 mujeres en España en lo que va de año, siendo tres de ellas de Galicia. También se valoraron los pasos dados para erradicar la violencia de género y, en este sentido, se valoró la creación de un "Pacto de Estado" con medidas urgentes. El pleno de A Estrada acuerda apoyar dicho pacto, instar a las administraciones estatal y autonómica a su cumplimiento "dotándolo de contenido económico" y "demandar el cumplimiento de la legislación en materia de violencia machista", ofreciendo, por tanto, "una atención integral a las víctimas de violencia de género", contando con personal formado en ese tipo de violencia y en la atención que necesitan las víctimas además de "instaurar mecanismos y procedimientos que no agraven innecesariamente a las mujeres en los procesos judiciales" apostando por medidas como los "espacios separados en las dependencias judiciales" o "evitar el contacto visual con el agresor".

Mañana, lunes, la movilización vinculada al 25-N continuará en A Estrada con actividades promovidas por el CIM para los alumnos de los IES Manuel García Barros, Antón Losada Diéguez y Número 1. Segundo y tercero de la ESO asistirá en el Teatro Principal a la representación de la obra "A Cincenta que non quería comer perdices" por parte de la Escola Municipal de Artes Escénicas. Ya en la Agasp, el alumnado de primero de la ESO asistirá a una charla de Sara Vierna sobre el buen trato.

Y en Cerdedo-Cotobade, mañana arranca la programación vinculada al 25-N. Habrá una concentración en la Praza do Concello de A Chan que concluirá con la lectura de un manifiesto de rechazo a la violencia de género. Y en el CEIP de Carballedo tendrá lugar el primer taller de igualdad para jóvenes.