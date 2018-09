"FA no es por la nota musical, sino por Fiz y Antón"

-¿Qué supone tocar en un lugar como Aciveiro compartiendo, además, un gran cartel?

-En Aciveiro es la primera vez que actúo y siempre me agradan muchos los lugares nuevos. Me hace mucha ilusión también compartir escenario con Touriñán porque es un gran amigo. Así que encantada de estar el sábado aquí, además haremos algún adelanto del nuevo trabajo. Tocaremos los temas más característicos de los discos que llevamos editados pero también nos centraremos mucho en el nuevo.

-Entonces, ¿con qué nos va a sorprender este nuevo disco que verá la luz el próximo viernes 14?

-Se llama FA. No es por la nota musical, sino por las iniciales de mis hijos: F de Fiz y A de Antón. Este disco es muy muy especial para mí porque es el más comprometido y más personal sin comparación alguna con todo lo que tengo hecho hasta ahora. En él no hay ningún tema tradicional, son todas composiciones. Además cuenta con un libro en el que relato mi historia, una mini biografía desde que me enteré que estaba embarazada de mi primer hijo hasta el día de hoy. Entonces, hay una serie de composiciones muy especiales dedicadas a esos momentos en los que tenía las hormonas revolucionadas cuando estaba embarazada. Desde los primeros meses a los últimos. Hay por ejemplo un tema dedicado a cómo viví las últimas semanas de embarazo. En él trato de diferenciar algunas partes de todo el proceso, también cuando me trasladan al hospital y en pleno parto cuando se escuchan mis gritos, mis dolores. Es un tema muy bonito y duro. Además rescaté audios de mis niños cuando nacieron. En el caso de Antón, mi segundo niño, tengo el parto gravado y entonces pude sacar de ahí, audios de su primer llanto y eso lo pusimos en el tema porque se supone que expresa lo que los niños viven al nacer. Son, claro, cosas muy especiales. Hay además muchas nanas con gaita y cantadas. Muchos temas dedicados a los hijos, algunos más románticos y relajantes y otros más cañeros y divertidos. Pienso que a los niños les gusta mucho este disco. Lo comprobé con mis hijos y con mis ahijados pero también lo comprobé con las mujeres que quieren ser madres, que se sienten muy reflejadas en lo que cuento y sienten lo mismo cuando escuchan esas canciones. Así que tengo muchas ganas de que lo escuchéis todos.