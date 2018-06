Agolada, Vila de Cruces, Silleda y Forcarei recibirán 218.000 euros de la ADR para proyectos sociales

La Asociación de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra norte celebró ayer su junta directiva y su asamblea general anual. En la cita aprobó cuatro proyectos no productivos, promovidos por entidades públicas, con una inversión total de 330.000 euros.

Con respecto al año pasado, destaca el alto nivel de ejecución que tuvo con los proyectos leader, ya que se ejecutaron un total de 14 entre productivos y no productivos de titularidad pública. Además, se logró una ejecución del 99,63 % de los fondos destinados a esta tipología de proyectos. Asimismo, la junta directiva se reunió ayer para realizar una propuesta al Agader de resolución de los proyectos no productivos de titularidad pública que habían solicitado ayuda hasta el pasado 31 de marzo de este año.

Con una inversión total de 330.000 euros los proyectos recibirán un subvención de casi 218.000 euros entre 2018 y 2019, 126.000 euros este primer año y cerca de 93.000 euros en el próximo ejercicio 2019.

Uno de los proyectos aprobados, fue promovido por el Concello de Agolada, que tiene un marcada carácter social, ya que se trata de la creación de una vivienda comunitaria para personas mayores. La inversión total es de 82.616,67 euros y recibirá una subvención de 73.941,92 euros. Lo mismo ocurre con la actuación que va a ejecutar el Concello de Vila de Cruces, que va a rehabilitar un local social para convertirlo en el Centro de Dinamización Social de Larazo. Este último asciende a 118.006,57 euros y recibirá una ayuda de 50.000 euros.

Los otros dos proyectos aprobados contribuirán al desarrollo turístico de la zona. Por una parte, está el promovido por el ayuntamiento de Forcarei que habilitará una Senda Turística Saludable desde Forcarei a Chamosa y por otra parte, el impulsado por el Concello de Silleda, en el que acodiciará una fuente y un lavadero en la parroquia de Taboada. Tendrán un inversión total, respectivamente, de 88.823 y 40.993,95 euros. Forcarei recibirá para esta actuación una aportación de 75.000 euros y Silleda 19.052 euros.

Todas estas actuaciones, aprobadas por unanimidad, son de gran interés para el territorio en general, y para los municipios en particular, ya que los proyectos sociales ayudan a mejorar la calidad de vida en la zona y los proyectos turísticos, atraerán más turistas y ayudarán a la creación y consolidación del empleo en la zona, tal y como apuntan desde Terras de Pontevedra. Por otra parte, y tal y como señala su presidente, Luis López, los proyectos promovidos por entidades privadas para recibir ayudas por parte de esta entidad, todavía no se han resuelto. El año pasado Aspadeza, la Asociación Amigos do Museo Casa do Patrón, Agadea y ADR Terras de Pontevedra Norte se beneficiaron de estas subvenciones.