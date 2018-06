Racso también pide informe a Augas de Galicia

Miembros del gobierno lalinense mantuvieron el martes su tercera reunión con la firma Racso Soluciones, promotora de la polémica planta de reciclaje de neumáticos en Botos. "Les trasladamos que, si no cumplen, no les daremos licencia", declaró ayer el alcalde en Radio Lalín. Desde la empresa le comunicaron que, igual que ha hecho el Concello, pedirán un informe a Augas de Galicia. Así que Cuíña entiende que, si bien la responsabilidad última de dar o no la licencia es de su gobierno, "la pelota está ahora en el tejado de la Xunta". Y recuerda que, si el cuatripartito hubiese guardado silencio en los quince días que tuvo para contestar, hoy Racso ya estaría instalada.