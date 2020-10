Las adopciones internacionales se mantienen con el Reino Unido

Las adopciones de mascotas suponen un alivio para el masificado albergue de animales de Pinar do Rei, además de constituir una nueva oportunidad para los animales de encontrar un hogar. Este sistema no solo funciona para las familias de la zona que buscan una mascota, sino también para adoptantes de otros países. Las relaciones con el Reino Unido no se han suspendido ni con las restricciones por la pandemia del coronavirus.

Para el próximo día 15 está previsto el viaje de un perro del albergue de Pinar do Rei al Reino Unido para encontrarse con su futura familia de acogida y para el día 5 de noviembre se ha programado otro. Las familias adoptantes mantienen contacto con la Protectora a través de las redes sociales y envían vídeos sobre la vida de los animales en sus nuevos destinos, lo que da más confianza sobre el trato que reciben los perros.