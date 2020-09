Thenaisie Provote afronta su último día de huelga sin soluciones en el horizonte

Las tres jornadas de huelga que han iniciado los trabajadores de la conservera grovense Thenaisie Provote finalizan hoy sin perspectivas de solución para sus problemas en el horizonte. Así lo reconocía ayer la representante sindical de la CIG, Rosa Abuin, tras entrevistarse con los representantes de los tres grupos políticos con representación parlamentaria. El colectivo de trabajadores de la conservera perteneciente a la rumana Scandia Food se concentró a las puertas del Parlamento antes de que un grupo de sus representantes comenzase con la actividad parlamentaria. En esos encuentros, las tres formaciones políticas se mostraron partidarias de presentar interpelaciones en el Parlamento para tratar de desbloquear el conflicto, un paso que ya ha dado el BNG y que, en breve, darán el PSOE y el PP, que llevarán esas iniciativas a la Comisión de Pesca en cuanto esté formada formalmente, es decir, en dos semanas aproximadamente.

Abuin valoró de forma positiva que las tres formaciones estén de acuerdo en la necesidad de evitar la desaparición de la conservera y de una parte importante del tejido industrial de O Grove, aunque también fue crítica con el PP que, a diferencia de las otras dos formaciones, no acudió con su portavoz parlamentario. En ese encuentro, los representantes de Thenaisie le recordaron que son la formación que se encuentra en el gobierno, por lo que cuentan con "las herramientas políticas para desbloquear el conflicto y para presionar a las consellerías de Mar e Industria". Insiste en que la solución "pasa por una decisión política que debe tomar la Xunta, que no puede ponerse de la do ante esta situación".

La sindicalista reconoce que la última jornada de huelga que afrontan los trabajadores de Thenaisie lo hacen "sin perspectivas de solución en el horizonte", por lo que van a comenzar a preparar una serie de movilizaciones para la próxima semana. Antes de eso, Abuin reconoce que están citados en el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) a una reunión con sus responsables, aunque muestra un gran escepticismo sobre que ese encuentro sirva para "presentar alguna opción viable".

En las movilizaciones participa el cuadro de personal de Thenaisie, tanto en los centros de trabajo de O Grove como de Mos, ya que la incidencia de la huelga se cifra en un 99%, según la valoración de las centrales sindicales.