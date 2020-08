Patronal y gobierno local buscan alternativas turísticas para paliar un año sin Festa do Marisco

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, se reunió ayer con representantes de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), capitaneados por su presidente, José Besada. En la larga pero parece que constructiva reunión se tocaron todos los palos, desde la Festa do Marisco -que no va a celebrarse- a la necesidad de afrontar campañas promocionales para "combatir" la pandemia. Pero también de una regulación que evite la presión de las autocaravanas, del soñado puerto deportivo, de la ocupación hotelera y de la más que positiva afluencia de clientes a restaurantes, chiringuitos y campings.

El regidor volvió a dejar claro que "la Festa do Marisco no va a celebrarse tal y como la conocemos, porque los protocolos Covid no lo permiten".

Puente del Pilar

Esto quiere decir que "por mucho que lo deseemos todos no podemos aplicar ese modelo que genera dinero, como en los últimos cuatro años, y como mucho podremos plantear alguna actividad de aforo reducido y controlado en el puente festivo del Pilar, como también podemos, en cualquier momento del año, promocionar el pueblo para que la gente venga a comer marisco a nuestros restaurantes".

Pero la Festa do Marisco de siempre es inviable, "y no pasa nada, porque también se suspendieron el San Fermín, San Isidro o la Feria de Abril y eso no quiere decir que vayan a desaparecer"

En la reunión también se dijo que "el verano está siendo fantástico" para algunos empresarios del sector turístico; no tanto para otros. Hay que diferenciar entre "los que peor lo están pasando, que son los hoteleros, y los restauradores".

Balance estival

Los primeros tuvieron un buen julio y vieron como la ocupación se desplomaba este mes, "aunque más por el mal tiempo que por el Covid". En cuanto a "restaurantes, chiringuitos, campings, apartamentos turísticos y similares, disfrutan de un buen verano, y algunos incluso tachan agosto de excelente".

Lo que hay que hacer, espetó el alcalde, es "seguir promocionando O Grove como destino seguro, aunque será un invierno duro porque poca gente va a viajar".

Por otra parte, gobierno y patronal coinciden en que "necesitamos urgentemente un puerto deportivo, y esa debe ser nuestra prioridad como pueblo". En este sentido, "estamos abiertos a cualquier alternativa, aunque la mejor es la de trasladar el pesquero a detrás de la lonja y reconvertir el actual en uno deportivo".

Pero en Portos "dicen que no tiene presupuesto, por eso la otra opción es reordenar la lámina de agua actual para aprovecharla mejor y colocar pantalanes con los que dar cabida a toda la flota, tanto profesional como de recreo".

Asimismo, en el encuentro salió a relucir "el problema enorme que tenemos con las autocaravanas, ya que además de llegar más que nunca hay muchas que invaden zonas protegidas e incumplen los protocolos de gestión de residuos".

Es por ello que "en invierno tenemos que sentarnos a sentar las bases para controlar la situación, al igual que diseñaremos un plan de gestión integral de las playas", terminó Cacabelos.