Suspendido el mercadillo de los martes y sábados en Vilagarcía

Como medida de prevención ante la expansión del coronavirus, a partir de mañana se suspenderá el mercadillo de los martes y sábados en Vilagarcía de Arousa. Sin embargo, la Plaza de Abastos seguirá funcionando con completa normalidad y respetando sus horarios de apertura habituales.

"Desde la Asociación de Comerciantes de la Plaza queremos trasmitir calma ante la alarma generada por un posible desabastecimiento de productos. El Mercado de Vilagarcía cuenta con un amplio stock de producción para abastecer a los vilagarcianos de comida fresca y natural y no existe problema alguno con los proveedores ni con la cadena de distribución", declara su directiva.

Los tenderos cumplirán estrictamente con todas las medidas de prevención recomendadas por la OMS, por lo que la compra de productos en el mercado es totalmente segura. Desde la Plaza de Abastos queremos incidir en que se realice una compra responsable que incluya alimentos nutritivos que sirvan para reforzar vuestro sistema inmune. Desde productos con Vitamina C (kiwis, naranjas, brócoli, coles de bruselas....) hasta productos cárnicos que también podrás optar por congelar. Los alimentos no perecederos como las latas de conservas o los productos congelados o ultracongelados son siempre una buena opción. También lo son los botes de garbanzo o lentejas así como verduras y carnes que te servirán para elaborar las sopas, cremas y potajes calientes que tanto recomiendan para mantener a raya el virus. Ya por último, es importante mantenerse hidratado y tener una adecuada higiene de manos, tanto si se manipulan alimentos como si no.