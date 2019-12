Una meañesa denuncia deficiencias en el servicio de cuidados a dependientes

Una meañesa traslada a FARO DE VIGO su indignación con la situación familiar que padece, en relación al servicio que presta el concello en atención a la ley de dependencia. Ella es María Mar Castro, vecina de Paradela, que se hace cargo del cuidado de una tía, de 88 años de edad, en situación de dependencia por su incapacidad, y a quien la Xunta le ha reconocido un grado 2, por que se le había concedido hace tiempo 2,5 horas diarias de un cuidador para realizar tareas de apoyo básico a la personas dependiente.

"El concello de Meaño -explica María Mar Castro- remite un cuidador tan sólo 1 hora diaria, que es un tiempo insuficiente, cuando mi familiar tiene reconocidas 2,5 horas". Admite que por esa hora diaria aporta una tasa de 56 euros al mes "y esas dos horas supondría algo más de 120 euros, pero yo quiero pagarlo, pero en el concello me pretextan que no recibe más dinero de la Xunta para asignarme una cuidadora por esas 2,5 horas". Por otra parte se hace eco de las intermitencias que se producen en el servicio "porque el pasado lunes -por esta semana-, que era día fijado para que viniera una cuidadora a ayudarme, desde el concello me pretextaron que era imposible, y no mandaron nadie. Además ni en día de Navidad ni Año Nuevo tenemos ese servicio, y así nos ha sido ya comunicado".

No obstante, e interpelado por esta queja, desde el Departamento de Asuntos Sociales se desmiente esta versión. "No existe problema en enviarle una cuidadora por esas 2,5 horas -explica la coordinadora del servicio ante la demanda de la vecino-, de hecho ya tuvo en su día 2 horas asignadas, luego decidió rebajarla a 1 por petición expresa del demandante. Cierto que esas decisiones cambiantes no facilita la organización del servicio, que precisa siempre de un tiempo para reorganizar los horarios". Con respecto a no enviar cuidadora el lunes desde Asuntos Sociales se explica que "responde a un imprevisto puntual de última hora, que no pudo subsanarse al momento", y sobre que no se preste el servicio en esas dos fecha navideñas, se aclara que la imposibilidad se debe a que "el convenio laboral de la Xunta con los cuidadores establece que los días de Navidad y Año Nuevo no se ofrece el servicio".

Desde los Servicios Sociales meañeses se incide en que "la ayuda a la dependencia viene a apoyar a la familia con las personas dependientes, pero en ningún caso pueden sustituir plenamente a la familia, ni laboral ni emocionalmente en sus casas, es algo que todos deberíamos comprender".