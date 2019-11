Durán sigue sin convocar la Mancomunidade pese al dictamen favorable de la secretaria

Los alcaldes socialistas Carlos Iglesias (A Illa de Arousa), Marta Giráldez (Meis) y Alberto Varela (Vilagarcía) mostraron su preocupación por la deriva de la Mancomunidade do Salnés, cuyos órganos de gobierno no han podido actualizarse tras las elecciones municipales porque el presidente en funciones, y alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, no cursa la convocatoria. Señalan que la secretaria del órgano supramunicipal emitió hace más de tres semanas un informe en el que recomienda la inmediata constitución del pleno de la Mancomunidade, a la vista de los autos del Contencioso Administrativo.

"Tenemos que decir que Durán desobedece el dictamen de la secretaria. Nos preocupa la evolución y continuidad de la Mancomunidade", declaró Marta Giráldez. La alcaldesa de Meis y candidata por los socialistas a presidir el órgano supramunicipal, recordó que debe aprobarse la Cuenta General de este órgano, y que hay muchos asuntos pendientes que no pueden tratarse porque Durán sigue dilatando la convocatoria de los órganos de gobierno del ente. Incluso podrían perderse subvenciones por no adoptarse los acuerdos para solicitarlas. "Vemos en peligro el futuro y la viabilidad de la Mancomunidade", apuntó.

Además acusó al regidor vilanovés de acatar los informes de la secretaria de la Mancomunidade si le resultan de su agrado, ya que en agosto argumentó el retraso en la convocatoria por tener un informe de la secretaria que, por prudencia, aconsejaba esperar la decisión del Contencioso Administrativo. Ahora, no tiene inconveniente en desoír el nuevo informe porque no es de su agrado.

Alberto Varela reprochó la actitud del presidente en funciones que aún tiene en su directiva a personas que ya no pertenecen a ninguna corporación municipal, a pesar de que los estatutos indican que deben ser concejales. El regidor vilagarciano instó a Durán a no utilizar la Mancomunidade como un juguete.

También expuso que el grupo parlamentario socialista presentará una pregunta dirigida al vicepresidente de la Xunta de Galicia, para conocer si comparte la postura de Durán y si el PP tampoco quiere la continuidad de la Mancomunidade do Salnés.

Los socialistas de la comarca quieren que se regularice la situación convocando la constitución del pleno de la Mancomunidade para continuar trabajando por la promoción de los Concellos que integran este órgano supramunicipal.