"Lo usan como un parche para tapar su metedura de pata con Ence"

La conselleira de Medio Ambiente abogó ayer, en sede parlamentaria, por un nuevo periodo de exposición pública y de alegaciones, ya que "en caso de seguir adelante" con la propuesta de Reglamento General de Costas planteada por el Gobierno de España "se verán afectadas industrias, viviendas e incluso los 1.600 parques de cultivo de Carril y las bateas de cultivo de mejillón", insistió.

Vázquez Mejuto cree que "no podemos quedarnos de brazos cruzados", de ahí que "trabajemos en este borrador desde abril, desde un punto de vista técnico y jurídico, y estemos informando a un sector al que tendría que haber informado y consultado el Estado, que no solo no lo hizo, sino que, además, se niega a dar marcha atrás y usa este Reglamento como un parche para tapar su metedura de pata con Ence; de tal forma que en vez de rectificar se empeña en llevar por delante toda la costa gallega".