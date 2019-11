La Anpa de la guardería de Carril protesta por el traslado de dos profesoras a Vilaxoán

La plantilla de la escuela infantil "Galiña Azul" de Carril ha perdido dos profesoras porque el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar las ha trasladado a la nueva guardería de Vilaxoán. Los padres, totalmente en desacuerdo con esta decisión, se han puesto en pie de guerra para intentar que las docentes regresen al centro carrilexo y no descartan emprender movilizaciones. Por el momento han enviado un escrito (firmado por más de 40 familias) tanto al gerente del Consorcio como a la conselleira de Política Social, Fabiola García. Lo hicieron el pasado 24 de octubre, es decir, hace dos semanas, pero todavía no han obtenido respuesta. Tampoco han fructificado por ahora las gestiones de la concejala de Servicios Sociales de Vilagarcía, Tania García, para lograr una entrevista en el Consorcio. Por su parte, la diputada Luca Chao, de Común da Esquerda, llevará el asunto al Parlamento Galego, y el edil de Ciudadanos David Oliveira también se ha prepocupado por el tema.

Según explican desde la Anpa de la escuela infantil pública de Carril, el Consorcio ha prescindido de dos profesoras "titulares" por la caída de matriculación de bebés (0-1 año). Actualmente hay tres, pero los padres prevén que a lo largo del curso se inscriban más, pues por ahora solo han podido anotarse los que nacieron a principios de año. "Se comenta que si se cubre una segunda aula con bebés en el plazo de febrero las profesoras van a volver, pero así van a sufrir los niños de Vilaxoán al haberse adaptado ya a ellas y no se trata de eso. Queremos que vuelvan ahora", demanda una vocal de la Anpa "O Año Pitaño".

El curso pasado en Carril había dos aulas de 0-1 años, otras dos de 1-2 años y otras 2 de 2-3 años. Con la disminución de bebés, se suprimió un aula, pero las docentes que fueron trasladadas a Vilaxoán fueron dos de los grupos de 1-2 años (las que llevaban menos tiempo trabajando en la guardería carrilexa).

A la marcha de esas dos profesoras titulares y referentes (que tendrían los mismos niños durante varios años, facilitando el apego de los pequeños), hay que sumar tres bajas en el cuadro de personal (dos de ellas en el mismo aula). Si bien es cierto que las tres fueron sustituidas, las familias solicitan que se cubran con mayor celeridad. "Sabemos que en el mismo día es imposible, pero el segundo el puesto debería estar cubierto", expresan los padres en el escrito.

Desde la Anpa señalan que las escuelas infantiles de la red "A Galiña Azul" son elegidas por muchos padres por el método pedagógico utilizado y la ratio de alumnos. Y es que en todas las aulas hay dos profesores (para 13 pequeños en una clase de 1-2 años por ejemplo), lo que se denomina una "pareja educativa" que ahora se ha roto para varios niños de corta edad, "provocando inestabilidad y un retroceso en su adaptación", advierten. De hecho "muchos padres comentan que ahora que los niños ya estaban adaptados les cuesta volver a entrar en la escuela y están más nerviosos que de costumbre", añaden desde la Anpa.

Las familias entienden que la decisión del Consorcio es legal, pero no la comparten. "El hecho de no contar con una docente titular durante dos-tres años hace que los niños no creen ese apego o vínculo emocional con una misma profesora, algo esencial en su aprendizaje, mientras que la escuela debería garantizar mayor estabilidad".