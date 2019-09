Los Independientes formalizan la petición de un pleno extraordinario por A Pedreira

Agotado el ultimátum dado por Meaño Independiente al alcalde Carlos Viéitez para la creación de una comisión que estudie la modificación puntual del PXOM, con respecto al área industrial de A Pedreira, y confirmado además por el regidor que no accederá a ello, la formación independiente presentaba ayer por registro un escrito en el que solicitaba formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario que dictamine sobre su creación.

Interpelado por ello, el independiente José Manuel Aspérez explica el reglamento que procede: "La petición de un pleno extraordinario para su convocatoria -afirma- debe estar avalado por un tercio de los ediles de una corporación, y en Meaño nuestra formación, con 5 de los 13 ediles, dispone de por sí más de ese tercio".

Una comisión que se convierte así en otro foco añadido de fricción en PP y MI. Y es que el pasado día 23 de agosto el regidor, en comparecencia ante los medios de comunicación, admitía mostrarse dispuesto a convocarla, tal y como le demandaba la oposición, "en representación de los tres grupos para estudiar el documento, y buscar el consenso necesario para sacarlo adelante", apuntaba entonces así Carlos Viéitez. Una respuesta que parecía satisfacer la petición de Meaño Independiente que le solicitara unos días antes una "comisión de estudio-investigación, con representación de los tres grupos además de los técnicos" en cuyo seno se abordaría un asunto que se estaba enquistando. Pero la posición del regidor mudaba esa misma semana, a fin de evitar, según refería en su misiva el grupo de gobierno, que no accedería a "apoyar la creación de un cambalache de feria (en relación a la comisión demandada), que lo único que alimentaría sería el ego personal de un individuo", reseña esta dirigida -aún sin citarlo- al propio José Manuel Aspérez.

Los independientes advierten de que, de celebrarse un pleno extraordinario, cederían las dietas que les corresponderían a sus ediles para fines benéficos, "pero aceptaríamos renunciar a ese pleno extraordinario -matiza Aspérez Montes-, para evitar costes añadidos a las arcas municipales siempre que el regidor se comprometa formalmente a someter a votación de la corporación, la creación de esa comisión en el pleno ordinario que se celebrará a finales de este mes de septiembre".

En el escrito presentado por registro la formación precisa que su objeto es que la modificación (en relación a la puntual del PXOM en A Pedreira) "salga adelante de manera clara y totalmente legal, pensando además en la futura ampliación del área". Un Aspérez Montes que en el documento añade: "No estamos viendo por parte del alcalde, nada de claridad en todo este proceso". "Al contrario -agrega- intuímos ocultismo y mentiras por su parte, que nosotros no estamos dispuestos a dejar pasar, y que por no actuar se pueda establecer en nuestro concello una corrupción que entendemos propia de tiempos pasados y ya olvidados".

Al controvertido vial que contempla la cartografía en previsión de una futura ampliación, que el regidor sí se muestra dispuesto a estudiar o eliminar, se une la propiedad de los terrenos objeto de una futura ampliación. Y es que MI alegaba que buena parte de esos terrenos habrían sido ya adquiridos para esa futura ampliación".