Un delfín muerto por el ataque de un tiburón

El Grupo de Estudio do Medio Mariño (GEMM) difunde un amplio informe con el que diferenciar a la tintorera, absolutamente inofensiva, de los "makos" o marrajos. Esas diferencias "son notables". Por ejemplo, la tintorera está emparentada con el tiburón gris y con el tiburón tigre, mientras que el marrajo pertenece a la misma familia que su primo hermano el tiburón blanco.

Los miembros de las expediciones que durante el fin de semana realizó el barco escuela "Chasula", un aula flotante con puerto base en O Grove, no solo tuvieron la fortuna de toparse tres ejemplares de ballena azul, como ya avanzó FARO DE VIGO ayer. También localizaron un delfín muerto cuyo cadáver flotaba en algún punto frente a la costa de las Rías Baixas. Al subirlo a bordo para tratar de averiguar qué había pasado descubrieron que había sido atacado por un tiburón, como evidenciaban las marcas que el mordisco del escualo le había dejado.

Tras marcarlo y fotografiarlo devolvieron el cuerpo del delfín al agua, aportando los datos necesarios a la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma).

Este ataque no hace más que confirmar que en Galicia también hay tiburones, aunque bueno es saber diferenciarlos, respetarlos y evitar causarles daño.

En el Grupo de Estudio do Medio Mariño (GEMM) aportan un interesante informe con el que aprender algunas cuestiones básicas.

Explican que "hace unos días la playa da Frouxeira fue clausurada durante varias horas debido a la presencia de un grupo de pequeños tiburones".

Relatan, de igual manera, que "el coordinador de playas de Valdoviño explicó que se trataba de 'seis o siete tiburones mako', lo cual originó un debate en la prensa y en las redes sociales repleto de inexactitudes y de confusión, pues en realidad eran pequeñas crías de tintorera, absolutamente inofensivas, y no makos (término con el que en inglés se conoce al marrajo)".

¿Cómo diferenciarlos?

Dicho esto, el GEMM señala que "las diferencias entre ambas especies son notables", por ejemplo, porque "la tintorera pertenece al orden Carcharhiniformes, familia Carcharhinidae; por tanto, está emparentada con el tiburón gris (Carcharhinus plumbeus), tan abundante en los acuarios, y con el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) que tanto sale en los documentales".

Por su parte, el marrajo "pertenece al orden Lamniformes, familia Lamnidae, la misma que su primo hermano el tiburón blanco (Carcharodon carcharias), con el que tanto miedo nos han metido".

Asumen en el GEMM que "el parecido entre ambos es innegable, pero ni son la misma especie ni tienen las mismas costumbres alimentarias".

La tintorera mide al nacer entre 35 y 44 centímetros y puede llegar a alcanzar los 3,80 metros de largo; sus camadas pueden llegar de 4 a 135 crías, aunque la medida es de 15 a 30.

El marrajo mide entre 60 y 70 centímetros al nacer y puede superar los 4 metros de longitud. Sus camadas son de 4 a 25 crías.

Diferentes formas de nadar

A mayor abundamiento, el blog de GEMM explica que "la tintorera tiene un cuerpo más esbelto y alargado que el del marrajo, que es fusiforme, con forma de proyectil, y mucho más compacto y recio".

De ahí "sus diferentes formas de nadar", pues "la tintorera es mucho más elegante, de movimientos mucho más sinuosos y lentos, mientras que el marrajo es más duro y nervioso".

Asimismo, "las cinco aberturas branquiales de la tintorera son cortas, mientras que las del marrajo son mucho más grandes", mientras que "las aletas pectorales son largas como alas en la tintorera y más cortas en el marrajo".

También se diferencian en que "la primera aleta dorsal de la tintorera es más baja y está en posición más retrasada (más o menos a media distancia entre las pectorales y las pélvicas) que la del marrajo, cuyo origen se sitúa aproximadamente sobre el borde posterior de la pectoral".

A esto hay que añadir que "la segunda aleta dorsal y anal son diminutas en el marrajo, y más altas y fácilmente apreciables en la tintorera".

Por último, "la aleta caudal de la tintorera es heterocerca (es decir, su lóbulo superior es mucho más largo que el inferior), mientras que en el marrajo es homocerca (lóbulos superior e inferior casi idénticos), en forma de media luna, como corresponde al gran velocista que es".

Las diferencias también se aprecian en el color, pues "el marrajo tiene un color azul acero en la superficie dorsal, más claro en los costados, y la superficie ventral es muy blanca; con cambios de color bien delimitados".

La tintorera, por su parte, "es de un azul intenso y brillante, más oscuro en el dorso y los costados y blanco en la parte ventral, con cambios de color graduales o difuminados".

En su afán por colaborar en el mejor conocimiento de ambas especies, el GEMM añade que "el cuerpo fusiforme del marrajo remata en un característico morro cónico muy afilado", mientras que "el morro de la tintorera es más alargado y está aplanado dorsoventralmente".

La boca

Aunque quizás las mayores diferencias se encuentren en la boca de estos animales. El GEMM argumenta que "en el marrajo, los dientes, grandes y largos, asoman de la mandíbula inferior, bien visibles, incluso con la boca cerrada; poseen una sola cúspide de bordes lisos y afilados y están inclinados como ganchos hacia el interior de la boca".

Pero "los dientes de la tintorera son más pequeños, y es difícil apreciárselos con la boca cerrada o incluso semiabierta; son triangulares, de una sola cúspide inclinada, y tienen bordes aserrados".

Además, los grandes ojos del marrajo "carecen de membrana nictitante (un párpado que protege el ojo cuando el animal se abalanza sobre una presa); en su lugar los lámnidos giran el ojo hacia atrás cuando van a morder". Las tintoreras, por el contrario, "poseen membrana nictitante".