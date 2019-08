La música y el colorido protagonizaron la noche en la playa de O Terrón

| La playa de O Terrón se convirtió en la tarde-noche de ayer en lugar de concentración para la diversión. Primero fue el turno para los más jóvenes con una fiesta en la que no faltó la música de los djs Dumore y Juanma López. Todos los asistentes utilizaron el color blanco en su indumentaria siguiendo el consejo de la organización. El motivo no era otro que dar la mayor visibilidad en sus prendas a la lluvia de polvos de colores que se lanzó desde el escenario. Tampoco faltaron sorteos de diferentes regales o la presencia de los patrocinadores. Ya a partir de la madrugada se llevó a cabo el Terrón Fest con la actuación del cantante Brokktt además de la presencia de otros disc-jockeys que no dejaron ni por un momento que parase la música. Todo ello con la presencia de decenas de personas que no quisieron perderse la velada.