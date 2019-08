Asier Etxeandía y Enrico Barbaro llegan a El Náutico con la música de Mastodonte

Tras la brillante actuación de Coque Malla, seguido por cientos de personas tanto dentro del local de conciertos como desde la playa que lo baña, esta noche recala en la afamada sala El Náutico, en la playa grovense de A Barrosa, Mastodonte, el grupo del actor Asier Etxeandía y el multiinstrumentista italiano Enrico Barbaro.

Presentan así un proyecto "que llega con la intención de revolucionar el panorama musical tal y como lo conocemos", según explican en la sala que dirige Miguel de la Cierva y es cada verano una de las referencias indiscutibles de la música en directo a nivel nacional.

"En este caso no vais a descubrir nada nuevo de Asier, vais a descubrir algo nuevo, que es Mastodonte", reflexiona el propio Asier Etxeandía, quien como actor se confiesa "dormidito y en otro lugar" en este proyecto.

Se trata de "un concepto musical, un sonido y el comienzo de una carrera musical que formamos dos completamente poseídos por un ente que se llama Mastodonte y permite que el público vaya descubriendo enigmas, secretos y regalos a medida que le ponga atención y descubra la conceptualidad de este disco", reflexiona Etxeandía.

De este modo deja claro que su debut discográfico "es mucho más que un álbum". Se presenta como "toda una experiencia sensorial, una explosión de emociones expresadas a través de la música".

En el escenario de El Náutico darán a conocer "Anatomía de un éxodo", una trilogía compuesta de "temas que narran musicalmente la historia de un significativo cambio de vida".

Evidentemente, en el mismo escenario por el que pasaron ya Vetusta Morla y tantos otros, Asier Etxeandía y Enrico Barbaro tienen una muy buena oportunidad para dar a conocer "Mastodonte" como "la materialización imaginaria de un ente enorme y pesado; algo con lo que todo el mundo suele cargar y no es más que el peso de todas las inseguridades que no nos permiten revelar al mundo exterior nuestras peculiares cualidades, por el íntimo terror a juicio ajeno, por el miedo de no estar a la altura, por el pánico que nos produce pensar que los demás descubran que en el fondo somos unos impostores".

"Mastodonte" es también la imagen musical de "aquellos que consiguen romper estas ataduras, revelando y reivindicando su exclusiva belleza".

Este concierto, con las entradas a 15 euros, arranca pasada la media noche, después de la actuación de Ángel Stanich Band.

Mañana será el turno de Anni B Sweet y Los Árboles, mientras que el sábado actuará Rufus T Firefly.

Ya el domingo harán lo propio Lori Meyers y Ricardo Vicente, reservándose para el lunes el exclusivo combate Leiva Vs Ferreiro y la actuación de Mucho.

El martes se vivirá uno de los conciertos más esperados del estío, como es el Iván Ferreiro, que compartirá cartel esa jornada con The Mani-Las.

Tras Mikel Erentxun, el día 21, aún quedarán por delante las actuaciones de Andrés Suárez, Sandra Bernardo, Dorian, Rubén Pozo & Lichis, Elefantes, Chanquetes, Marwan, Taburete, Los Secretos, La Casa de los Ingleses, Delaporte, Alice Wonder y muchos más.