Vecinos de Ribadumia protestan contra los recortes de personal en el centro de salud

Los vecinos de Ribadumia acudieron este mediodía a las puertas del centro de salud, convocados por el grupo socialista, para protestar por los recortes de personal que hacen que, en algunos momentos el servicio se quede sin ningún profesional para atender la demanda asistencial. Esto es lo que ha ocurrido durante la mañana. El centro médico es atendido por dos médicos de familia y un pediatra. El pediatra, al mediodía, aún no había llegado porque estaba desbordado atendiendo pacientes en el centro de salud de O Grove, en tanto que uno de los médicos de familia está de vacaciones y no se cubrió su baja, y el otro tuvo que trasladarse con un paciente urgente en ambulancia al centro hospitalario.

El facultativo regresó en la ambulancia cuando aún continuaban los vecinos celebrando la concentración en protesta por la situación de precariedad asistencial que están padeciendo. No son los únicos ya que, durante todo el verano, en la comarca de O Salnés, se están produciendo problemas similares no solo en las consultas de los centros de salud por la falta de cobertura de las vacaciones de los profesionales, sino porque la Gerencia de la EOXI (área sanitaria de gestión integrada) Pontevedra e O Salnés tampoco cuenta con las contrataciones suficientes para la cobertura de todas las plazas de los servicios de urgencias de atención primaria PAC.

Entre los participantes en la concentración ante el centro de salud de Ribadumia, estuvieron el alcalde, David Castro, y el diputado autonómico del PSdeG-PSOE, Julio Torrado.