López admite que la ruptura con Marea da Vila a tres meses del 26-M le pasó factura

Si el PSOE fue el ganador indudable de las elecciones municipales en Vilagarcía, en la otra cara de la moneda se encuentra el Partido Popular, que ha obtenido cinco concejales, el peor resultado de su historia. También ha sufrido un serio varapalo la confluencia En Común, creada tres meses antes de los comicios por miembros de Esquerda Unida y Somos Maioría tras desvincularse del espacio Marea da Vila en el que llevaban meses trabajando. El alcaldable de En Común, Jesús López, reconoce que la ruptura con Marea da Vila con los comicios a la vuelta de la esquina les ha pasado factura, pues la considera una de las causas de que su candidatura haya obtenido solamente un concejal (con 1.217 votos).

No obstante aclara que no es el único motivo de estos malos resultados, pues aun sumando los apoyos de Marea da Vila y En Común, son muy inferiores a los que recibieron Esquerda Unida y Somos Maioría en 2015, con tres y un concejal respectivamente. "Es cierto que la "no unidad" que se nos escapó nos ha influido pero también hay que tener en cuenta que el espacio ha perdido confianza a nivel general", señala Jesús López.

Asimismo, la saturación electoral entre los ciudadanos, con dos citas consecutivas con las urnas, tampoco les ha favorecido. "Se ha repetido la misma forma de votar que en las generales".

Considera el alcaldable izquierdista que a él y a sus compañeros no les ha dado tiempo a explicar su proyecto a los ciudadanos. "Ahora tenemos cuatro años para explicarlo", asegura López desde la oposición. Él será la única voz de Vilagarcía en Común dentro de la corporación.

El actual portavoz municipal de Esquerda Unida admite que "nadie se esperaba un resultado tan justo pero estoy rodeado de muy buena gente y están con ánimos".

Con respecto al candidato del PP, Alfonso Gallego, este periódico intentó ayer contactar con él varias veces pero no fue posible.