Alfonso González Gallego: "Fomentaremos la creación de empleo en la industria, la tecnología y el turismo"

- ¿Cómo afronta la campaña?

- Con muchas ganas y la suerte de tener un equipazo renovado. Estamos haciendo una campaña de proximidad, recorriendo desde el centro a las parroquias para que todos conozcan nuestros proyectos.

- ¿Huye de los mítines?

- Esta vez sí, porque hemos tenido unas elecciones nacionales muy próximas, con un multitudinario mitin central, y consideramos que es el momento de hacer actos más cercanos a los votantes del PP, a los que no lo son, y a los indecisos.

- ¿En las elecciones generales el PP bajó en votos, cree que le puede afectar en las municipales?

- Fue una división del voto del centroderecha al entrar en liza nuevos partidos. Esto pasó en toda España. Ahora son unas elecciones municipales donde se vota a las personas y a los proyectos, más que a las siglas. Consideramos que llevamos el proyecto más importante e ilusionante para Vilagarcía, que puede dar un vuelco a este declive que está llevando el municipio en estos momentos.

- ¿Qué sensaciones recibe de la gente en los actos electorales?

- Las sensaciones son buenas. Visitamos desde hace 2 años las parroquias, donde están muy enfadadas y descontentas con la gestión del gobierno socialista de estos 4 años. Fueron las grandes olvidadas por el equipo de Varela, y nosotros llevamos planes y proyectos específicos para cada una. Nombraremos un concejal del Rural que se dedicará en exclusiva a las parroquias, con presupuesto y personal propio. Y yo, si salgo elegido alcalde, me comprometo a que cada 15 días iré a visitar una parroquia y me sentaré con los vecinos para hablar y ver sus necesidades.

- ¿Cuál es su proyecto estrella?

- El proyecto de mejora de la fachada marítima y playa Compostela 2M21, fase primera. Lo presenté a Ahituvi y Zona Aberta y lo ven con buenos ojos porque ven que puede ser muy beneficioso para todos, generará riqueza para comercio y turismo, y creará empleo. Podría ser un antes y un después para la ciudad.

- Parece ambicioso ¿Cuánto tiempo necesitará para ejecutarlo?

- No lleva mucho tiempo, porque al reutilizarse el muelle de O Ramal para hacer el espigón, los ingenieros de caminos dicen que en 2 o 3 años estaría finalizado.

- ¿Ese proyecto incluye la acometida del hotel en el Puerto?

- No, la fase primera es solo la regeneración de la playa y la ampliación del puerto deportivo, con todos los servicios, como carril-bici y ampliación del paseo. La zona hotelera es la que en su día el arquitecto Gallego Jorreto diseñó siendo presidente del Puerto Javier Gago. Además no es junto al muelle, sino en la parcela pegada a la rotonda de O Ramal, y prácticamente iría alineado con los edificios de la avenida da Mariña. Es importantísimo tener un hotel de 4 estrellas en Vilagarcía, porque es la tercera ciudad de la provincia y la número 16 en plazas hoteleras.

- ¿Hay inversores interesados?

- Ya estuve hablando con inversores y quieren esa parcela, especialmente por su proximidad a la estación del tren.

- La inversión del proyecto es muy alta ¿la primera fase está a cargo del Concello?

- No va a costar nada al Concello, es inversión privada que después se explotará con amarres del puerto deportivo y los locales de hostelería que se generen en el paseo. Ahora tenemos una playa sin servicios, no hay donde comer ni tomar una cerveza. Solo con la explotación de los amarres, en los cálculos que están hechos, en 15 años podrían amortizar la inversión.

- ¿Qué otra propuesta plantea?

- Nos volcamos en la creación de empleo porque el paro es el mayor problema de Vilagarcía. Con Compostela 2M21 se van a crear puestos de trabajo, pero no queremos vincularlos solo al sector del turismo. Proyectamos un centro de innovación tecnológica en la antigua Comandancia para la creación de empleo y la competitividad empresarial. Queremos que los jóvenes, cuando acaben sus estudios, tengan un lugar donde arrancar y se sientan arropados en los inicios de su mundo laboral, y que Vilagarcía sea un referente en Galicia como Concello innovador y tecnológico .

- El PSOE insiste en que la vieja Comandancia es mejor para el nuevo centro de salud ¿Qué opina?

- Lo descartamos porque vinieron unos técnicos de la Consellería de Sanidade y su informe fue negativo. Se perdieron 4 años con esto. Nosotros nos reunimos con el conselleiro y dijo que si Vilagarcía no tiene un nuevo centro de salud es por el capricho de Alberto Varela que se ha obsesionado con esa parcela.

- ¿Cuál ofrecería usted?

- Como primera opción proponemos que se haga donde está el cuartel de la Guardia Civil. Si se consigue hacer el nuevo cuartel, aprovecharíamos el espacio que hay detrás del ambulatorio para ampliarlo. Es lo que más sentido tiene. Como plan B, hay una parcela en la zona de A Escardia próxima a la estación de autobuses que vieron los técnicos. Es privada, pero el Concello a veces compra terrenos; acaba de adquirir unos para ampliar la piscina.

- ¿En materia de deportes?

- Vamos a patrocinar a los clubes con la "Marca Vilagarcía" porque queremos que se conozca la ciudad por todo lo bueno que tenemos. Vamos a ayudar a los equipos más de lo que está haciendo el Concello ahora, para que lleven el nombre de Vilagarcía por donde compitan. Proyectamos una pista de parkour en el parque del Centenario, vamos a cubrir 3 pistas de tenis en Fontecarmoa, porque es un deporte muy practicado, con tenistas de alto nivel que no pueden entrenar en Vilagarcía cuando llueve. Haremos el campo de fútbol 7 en Carril como demandan los vecinos, en el lugar de la pista que lleva año y medio sucia, rota y abandonada. También pondremos pistas multideportivas en el parque de Vilaxoán, Bamio, O Sixto y en la TIR, y arreglaremos los vestuarios del pabellón de Fontecarmoa.

- ¿Cuáles son sus propuestas ante el problema del tráfico?

- Vamos a encargar un plan estratégico de Vilagarcía para marcar el camino a seguir por la ciudad, en lugar de acometer obras por el capricho de alguien. También haremos un estudio en profundidad con una empresa especializada en materia de tráfico. Actualmente es un caos, lo padecemos todos. Cada vez cierran más comercios porque viene menos gente a comprar al hacerse más difícil venir. Consultaremos a todos los sectores implicados para que en Vilagarcía vuelva a haber una fluidez de tráfico.

- ¿Y el transporte público?

- Apuesto por la intermodalidad, tenemos la gran suerte de tener juntas las estaciones de tren y autobuses. Pero lo haremos de la mano de la Mancomunidade porque hay que tener en cuenta a los vecinos del entorno que utilizan el servicio ferroviario. También potenciaremos el transporte urbano.

- ¿Haría una nueva estación de autobuses?

- Estando tan cerca de la del tren no creo que haya que construir una nueva; sí mejorarla y centrar los esfuerzos en lograr una coordinación entre las frecuencias de los autobuses con las llegadas del tren.

- ¿Qué mejoraría en servicios sociales?

- Algo fundamental es acortar los plazos administrativos para las ayudas municipales. En época de crisis, y yo lo pude comprobar como presidente de la Cruz Roja, se pudo actuar gracias a las ONGs, ayudando a las familias con una inmediatez que, a día de hoy, el Concello no puede hacer. También sé que la mejor ayuda que se puede ofrecer a un usuario de estas entidades es conseguirle un puesto de trabajo, esa es nuestra gran apuesta, conseguir la creación de empleo.

- ¿Qué ayudas plantea para el asentamiento de empresas?

- Tenemos el proyecto Hub Vilagarcía para empresas y emprendedores. Pretendemos atraer firmas tecnológicas que no necesitan gran superficie, que generan empleo y gran valor añadido. El 75% de las mercancías que se importan y exportan en España va por vía marítima porque aminora los costes logísticos, nosotros tenemos un puerto de interés general que podemos aprovechar. Subvencionaremos un 95% los impuestos IAE, ICIO e IBI para fomentar el asentamiento de empresas .

- ¿Y en el ámbito de medio ambiente y servicios?

- Pretendemos instaurar la App Vilagarcía Verde, una aplicación de móvil para que los ciudadanos denuncien incidencias mediante una foto geolocalizada, que llegará a los servicios municipales, con el compromiso de que en el plazo máximo de 48 horas estén solucionadas. Funciona ya en otras ciudades.

- ¿Por qué un gran festival de música electrónica?

- Es uno de los espectáculos que más dinero deja en el pueblo y además donde la gente suele tener un comportamiento muy bueno. En Galicia no hay ninguno y puede ser una buena oportunidad para atraer turismo y satisfacer la necesidad de actividades lúdicas y culturales para los ciudadanos. Además, estaremos en contacto con promotores de grandes y medianos espectáculos para que los traigan a nuestro auditorio porque tenemos un radio de influencia de más de 120.000 habitantes de la ría de Arousa. Eso sí tenemos que tener más plazas hoteleras.

- ¿Todos estos proyectos son realizables en 4 años?

- Acabamos de firmar un documento ante notario por el que nos comprometemos a realizar el decálogo con estas medidas, con la cláusula de que, en caso de que no se cumplan en el 80%, no volvería a ser candidato en otras elecciones municipales. Deberían hacerlo todos los candidatos, porque la gente está cansada de promesas que no se cumplen. No se pueden crear falsas ilusiones. El alcalde actual, si hubiese firmado un documento, como el que acabo de firmar yo, ahora no podría presentarse a la reelección porque gran parte de su programa lo ha incumplido.