Feira Celta y conciertos animan las horas previas al día grande de Santa Rita

Vilagarcía ultima los detalles para el día grande de las fiestas de Santa Rita, que es mañana miércoles. Las horas previas a la jornada estarán protagonizadas por la vistosa Feira Celta, que se celebra en el parque de A Xunqueira, y por las actuaciones musicales.

La gran "foliada" de Xabier Díaz y las Adufeiras do Salitre promete ser una cita muy especial para los amantes de la música tradicional gallega, mientras que los que prefieren la música de verbena, tienen una cita con El Combo Dominicano, una de las mejores orquestas gallegas del momento.

Entre tanto, la Policía Local ha comenzado con la señalización de las calles por las que discurrirá la procesión el miércoles por la tarde, para que los conductores sepan que esa tarde no estará permitido aparcar en las mismas. La marcha religiosa sale a las ocho de la tarde desde la iglesia del convento de Vista Alegre, y recorrerá Castelao, la plaza de Galicia, Conde Vallellano, Juan García, Valentín Viqueira, y la avenida de A Mariña, para posteriormente regresar de nuevo a Conde Vallellano. Pero ya de vuelta hacia el convento, la procesión tuerce en Arzobispo Lago, para pasar posteriormente por Alexandre Bóveda y entrar ya en Vista Alegre.

También el Servicio Municipal de Emerxencias está ultimando todos los detalles de su operativo especial de Santa Rita, ya que un equipo se apuesta desde la madrugada a las puertas de la iglesia, para atender cualquier incidencia que pueda producirse. El miércoles, la primera misa es a las seis de la mañana, y ya acostumbra a ser muy concurrida.

El buen tiempo está propiciando que haya mucha gente estos días en Vilagarcía. Durante el fin de semana, fueron muchas las familias que se animaron a pasear por el parque Miguel Hernández, que es donde se encuentran los puestos de venta ambulante y la zona TIR, donde están dispuestas las atracciones de feria.

La jornada de ayer lunes fue de transición, ya que el programa diseñado por el Ayuntamiento se limitó a la Feira Celta, el pasacalles de Os Terribles de Arousa y la verbena, que corrió a cargo de Los Satélites. No obstante, hoy la actividad será mucho más intensa, al incluir una función audiovisual para los niños entre la Alameda y la Avenida da Mariña. Se trata del Festivaliño on the Road.

También esta mañana se espera una gran cantidad de gente en Vilagarcía por la celebración del mercado de los martes, por lo que se recomienda a quienes circulen en coche que utilicen los aparcamientos perimetrales.