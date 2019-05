"Aportaremos documentos que dejan en mal lugar a Silva"

A pesar de su cambio de situación procesual, el alcalde de Vilanova se mostraba ayer tranquilo y convencido de que saldrá indemne de este proceso judicial, aunque no le augura lo mismo a la presidenta de la Diputación. Este cambio en la situación procesual "es algo que nos permitirá personarnos en la causa y citar los testigos que estimemos oportuno, por ejemplo Carmela Silva, o acusar a quien consideremos, por ejemplo Carmela Silva, que tendrá que responder a las preguntas que quiera hacerle mi abogado".

No en vano, Durán asegura que "contamos con mucha documentación sobre diferentes temas que aportaremos al juzgado, como es el caso de la cuñada, así que ya veremos quien es el perjudicado por esta causa ya que, mucho me temo que se le va a volver en contra". Insiste en que "estoy encantado de poder aportar toda esa documentación y de que pueda investigarse en profundidad para clarificar determinadas cuestiones que dejan en muy mal lugar a Carmela Silva".

Lo que está claro es que el regidor vilanovés no se arrepiente de lo que dijo e insiste en que "llevo muchos años aguantando insultos de los socialistas y no me van a amilanar con denuncias, no lo consiguieron en el pasado y no lo van a conseguir ahora", explica Durán.