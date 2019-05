Vecinos de Arzobispo Xelmírez recogen firmas para cambiar el sentido de la calle

Vecinos de la céntrica calle Arzobispo Xelmírez, en Vilagarcía, han iniciado una recogida de firmas para solicitar al Concello que cambie el sentido de este vial o bien de la Travesía Alzobispo Xelmírez.

Hace un par de años que se modificó la dirección de la calle, en la que ahora se puede circular en sentido a San Roque, pero los residentes no quedaron convencidos con el cambio. "Muchos vecinos no tienen garaje o si lo tienen, disponen de dos coches, por lo que tienen que estacionar en la calle, y si no encuentras aparcamiento o te pasas alguno vacío y quieres volver a la calle tienes que dar un gran rodeo hasta Rodrigo de Mendoza y Doutor Tourón", expone Francisco Gómez, uno de los vecinos del lugar. Él regenta en Arzobispo Xelmírez desde hace años una conocida hamburguesería, aunque aclara que los perjuicios no son tanto para la actividad de los negocios como para la gente que vive allí.

Por el momento ya han recabado unas 200 firmas y esperan seguir reuniendo más apoyos en los próximos días para adjuntar al escrito que van a presentar por registro en Ravella. "Como estaba antes la calle era más factible. Se supone que la cambiaron para evitar los embotellamientos en San Roque y yo veo esta calle ahora más congestionada que antes, porque allí acaban los coches de la Praza da Independencia, de Gumersindo Nartallo y también de Arzobispo Xelmírez", opina Gómez. Los documentos con la recogida de rúbricas están disponibles en varios negocios de la zona.