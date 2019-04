El alcalde de O Grove advierte: "No podemos dormirnos en los laureles"

"Desde hoy mismo iniciamos un trabajo intenso con el objetivo de obtener la mayor confianza posible de los vecinos de O Grove el 26 de mayo; ahora comienza una nueva etapa y el éxito de ayer ya no sirve", declara José Cacabelos.

El alcalde de O Grove y secretario general de los socialistas, José Antonio Cacabelos Rico, activa el "modo municipales" y advierte: "No podemos dormirnos en los laureles, porque en el ámbito local se vota mucho a las personas, a la cercanía y al trabajo realizado; a los políticos se nos conoce mucho más y nosotros conocemos más a nuestros vecinos, por eso ahora tenemos que explicarles bien todo nuestro proyecto, para que nos den su confianza".

Hace esta reflexión después de los buenos resultados obtenidos ayer por su partido, de ahí que insista en que el PSOE recuperó "una posición que hace muchos años que no teníamos en España, por eso todos los socialistas debemos sentirnos satisfechos y animados para seguir trabajando y aplicando nuestras políticas".

No duda, incluso, en "reconocer y destacar el trabajo de Unidas Podemos, que fue la segunda fuerza, y esto quiere decir que los votos de la izquierda superaron de forma considerable a los votos de la derecha".

Más diputados gallegos

En cuanto a la visión gallega de los resultados de las elecciones generales, sostiene que "también hemos hecho historia porque por primera vez tenemos más diputados que el PP, y por tanto es otra noticia muy reseñable que esperamos que se confirme en las próximas elecciones autonómicas".

Su valoración desde una óptica local "es también muy positiva, porque después de las últimas dos generales y las autonómicas, en las que incluso bajamos a la tercera posición, ayer recuperamos el liderazgo y fuimos la fuerza más votada, y además ganamos en la inmensa mayoría de las mesas".

Cautela

Pero el primer edil y candidato a la reelección insiste una y otra vez en que, a pesar del éxito de ayer, "hay que ser cautos, pues como digo siempre los ciudadanos no siempre votan lo mismo, y por tanto no se pueden extrapolar los resultados de las generales a unas autonómicas o municipales".

"Desde hoy mismo iniciamos un trabajo intenso con el objetivo de obtener la mayor confianza posible de los vecinos de O Grove el 26 de mayo; ahora comienza una nueva etapa y el éxito de ayer ya no sirve", reflexiona.

Su intención es "explicar a los ciudadanos todo lo que hicimos en estos cuatro años, saber transmitir a los vecinos todo lo que hemos mejorado, plantearles nuestro programa para el siguiente mandato y seguir avanzando".