Participación masiva en Vilagarcía, con colas para votar en el Auditorio

Apoderados de distintos partidos políticos en Vilagarcía coinciden en que la participación a lo largo de esta jornada decisiva del 28-A está siendo masiva. Ejemplo de ello es que en una de las siete mesas del Auditorio municipal a las 18.00 horas había votado casi el 65% del censo. En otra habían ejercido su derecho de sufragio el 55% de los electores. A diferencia de anteriores comicios, en esta ocasión no se han registrado tiempos "muertos" sin afluencia de votantes, sino que el goteo ha sido continuo desde prácticamente la apertura de los colegios electorales. En el caso del Auditorio vilagarciano se llegaron a registrar colas que se entremezclaban unas con las otras (también en O Piñeiriño hubo esperas). Y es que las siete mesas están situadas en la sala de exposiciones, un espacio que se ha quedado pequeño, según critican varios apoderados, que apuestan por una mejor distribución en próximas citas electorales. "Hay espacio en el pasillo para poner algunas mesas", comenta un político.

Las quejas también han surgido entre los propios electores, pues no fueron pocos los que desconocían la mesa en la que tenían que votar. Cierto es que la numeración aparece en la tarjeta censal que cada ciudadano recibe en su domicilio, pero la mayoría no acude con ella en el momento de la votación. Además, la identificación de cada mesa en la propia sala de exposiciones del Auditorio tampoco ayudaba a resolver las dudas.

Por otra parte, se han producido curiosidades como por ejemplo que vecinos de una misma calle votan en colegios electorales distintos o que este año algunos residentes de A Escardia tienen asignados el Auditorio municipal, ya que se han instalado menos mesas en este barrio.