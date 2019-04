La Diputación encomienda a Tragsa la primera fase de la Vía Verde do Salnés

La diputación de Pontevedra da un paso más en el proyecto de creación de la Vía Verde do Salnés, por el trazado en desuso de las vías del ferrocarril entre Portas, Caldas y Vilagarcía, y encomienda a la empresa Tragsa la ejecución de la primera fase estimada en 356.000 euros. El acuerdo, avanzado ayer por la presidenta provincial Carmela Silva, se adoptará en la sesión de la junta de gobierno provincial de esta mañana. Este itinerario de uso peatonal y ciclista se convertirá en el primero situado íntegramente en el territorio gallego.

"Es un proyecto que está en marcha por parte de la Diputación y los Concellos de Caldas de Reis, Portas y Vilagarcía de Arousa y va a tener un plazo de un año", destacó la presidenta provincial. Además, la Xunta de Gobierno aprobará el proyecto técnico y los pliegos de prescripciones técnicas particulares para su ejecución.

La futura Vía Verde do Salnés tiene por objetivo darle nuevos usos a la infraestructura del ferrocarril fuera de servicio en parte de la línea Redondela-Santiago, a su paso por Portas, Caldas de Reis y Vilagarcía de Arousa. El proyecto entronca así con el objetivo de la Diputación de Pontevedra de impulsar los valores de la provincia, poniendo en valor el patrimonio natural, paisajístico y arquitectónico, y en la política de promoción del turismo de la institución provincial dirigido a visitantes que buscan experiencias diferentes y no solo sol y playa.

La vía Verde do Salnés es posible gracias al convenio de colaboración firmado en diciembre pasado, entre la Diputación y los tres Concellos. El importe total del proyecto es de algo más de 583.000 euros. En esta fase, la inversión asciende a 356.186 euros, de los que la Diputación aporta 200.000 euros y los municipios los 156.000 euros restantes. Las aportaciones municipales se distribuyen en 53.000 Caldas, 18.000 euros Portas y 84.000 euros Vilagarcía.

Carmela Silva ha recordado que la Xunta de Galicia también comprometió inversión para la Vía Verde do Salnés, "pero a día de hoy no sabemos nada. Lo que sí está claro es que, tanto la Diputación como los Concellos cumplimos con nuestra parte en cuanto a los recursos y con el encargo a Tragsa para que se inicie ya el procedimiento de las obras. Pero de la Xunta no sabemos nada y exigimos que asuman su compromiso. Compromiso sí, pero con recursos", manifestó la presidenta provincial.

Los primeros trabajos consistirán en proyectar las actuaciones previas de demolición de elementos en uso y también de roza y tratamientos con herbicidas de la plataforma ferroviaria, así como el tratamiento de los taludes que son inestables. A continuación, se va a ejecutar el paquete de firme necesario y a actuar sobre las intersecciones con caminos y carreteras y a la colocación de elementos de protección. Por último, se va a efectuar la limpieza y mantenimiento del sistema primitivo de drenaje de la infraestructura ferroviaria.

Se trata de la primera senda peatonal y ciclista íntegramente gallega que aprovecha las vías del ferrocarril en desuso, y que cuenta con 9.195 metros de longitud. El trazado se reparte entre los 1.795 metros que discurren por Vilagarcía, en la parroquia de Rubiáns, 4.917 por Caldas de Reis y 2.483 metros en Portas. Va desde el lugar vilagarciano de Abelle hasta la estación de Portas, en las inmediaciones de la vieja azucarera. Destaca en su itinerario el puente de hierro sobre el río Umia, considerado como una de las grandes obras de la ingeniería ferroviaria del siglo XIX.