Un total de 85 tripulaciones de 420 disputan en Vilagarcía el Campeonato de España

Un total de 85 barcos de la clase 420 competirán a partir de hoy en aguas de Vilagarcía con motivo del arranque del Campeonato de España de la clase 420.

Las instalaciones del Centro Galego de Vela albergarán el desarrollo de una competición que congrega a tripulaciones llegadas de todo el país. Incluso muchos de ellas ya llevan varios días en la localidad desarrollando diferentes entrenamientos.

En las últimas horas se realizaron las protocolarias mediciones de equipamiento y los trámites administrativos de los regatistas. La actividad registrada en esas horas previas al inicio de la competición descubría la importancia de una prueba que vuelve a colocar a Vilagarcía en el foco de la vela nacional.

El arranque de las regatas se realizará hoy mismo a partir de las 11.00 horas. Cabe reseñar que este Campeonato de España se refiere tanto a la categoría absoluta como a la juvenil y a la mixta. De ahí que también se haya alcanzado un nivel de participación tan elevado, lo que obliga a realizar grupos para un mejor desarrollo de las mangas.

En el calendario de la prueba se pretende completar un total de doce regatas, de las cuales será necesario que se completen dos para dar como válida la competición.

La representación de los regatistas alcanza comunidades como Baleares, Cantabria, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Valencia y Canarias, ademas de Galicia que se convierte en la de mayor número de tripulaciones.

Al haber dos grupos de regata, los barcos navegarán una serie de clasificación y una serie final. La ronda de clasificación se navegará durante los días de hoy y mañana. Si al final de esos días los dos grupos han completado un mínimo de cuatro pruebas, el vienes comenzará la ronda final. Si no se han completado cuatro pruebas, se extenderá la ronda de clasificación. Si al final del día 19 de abril no se han completado cuatro pruebas no habría ronda final.