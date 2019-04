Precios relativamente buenos

Aunque sin echar cohetes, el patrón mayor de A Illa y presidente de Rañeiros reconoce que la campaña no ha sido del todo mala en cuanto a precios, al menos en las últimas semanas, donde se ha registrado un pequeño repunte. Un ejemplo de esa circunstancia es el precio que ha alcanzado el relojito, una especie que, durante años, "fue un complemento en los ingresos de cualquier mariscador", pero desde que se volvió a autorizar su extracción, se ha convertido en una referencia económica, apunta Millán.

"Creo que de los precios en estas últimas semanas no nos podemos quejar, siempre se quiere más, pero no han estado mal del todo", explica. Sin embargo, el patrón mayor no se conforma con esto y mantiene que "tenemos que intentar mejorar esos resultados en las próximas campañas, trabajar para ello, para que estos bancos marisqueros puedan garantizar ingresos dignos a todos los mariscadores".

Millán es consciente de que por delante "nos queda una ingente tarea y que mejorar esto no va a resultar nada sencillo y que se necesita tiempo, pero vamos a intentarlo". Presidente de Rañeiros desde hace poco más de un mes, Millán afronta como un gran reto la misión de impulsar el libre marisqueo durante los próximos años a través de este colectivo.