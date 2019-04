"Andaina" para dar a conocer la Variante Espiritual a su paso por Vilanova

Promocionada en diferentes partes del mundo para atraer turistas, la Variante Espiritual no es precisamente conocida entre los propios vecinos del municipio. Es por ello que el Concello ha diseñado la celebración de una "andaina" que transcurra por todo el tramo vilanovés de esa camino que conecta con Santiago de Compostela. Ese recorrido se celebrará aprovechando la festividad del Primero de Mayo. Arrancará desde la pasarela peatonal de Vilanova a las 10.00 horas y los participantes recorrerán lugares como la senda de O Terrón, la playa de As Patiñas, San Roque do Monte, Agro de Bazán y la parroquia de András, donde se sitúa la Cruz de Lobeira. Será en ese punto donde finalizará el recorrido.

Al llegar a ese punto final, habrá un autobús que trasladará a los participantes que lo deseen de regreso al casco urbano de Vilanova. La otra alternativa es quedarse al Xantar Popular que organiza la parroquia de András con motivo de la festividad de la "Muller galega". Ese Xantar, que tendrá un coste de 10 euros, estará formado por un menú de mejillones, churrasco, vino, pan y café, todo ello en abundancia.

Los interesados en inscribirse en la andaina deberán hacerlo en el teléfono 986 55 54 93, ya que el Concello quiere tener una referencia del número de participantes para preparar el avituallamiento necesario. La Variante Espiritual se ha convertido en uno d elos grandes atractivos de Vilanova en los últimos años, ya que por ella pasan unos 5.000 peregrinos al año. Sin embargo, apenas se han impulsado iniciativas para darla a conocer entre los vecinos del municipio.