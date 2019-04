La asociación "As Saíñas" de Castrelo destinará el fin de la Andaina a favor de la lucha contra el cáncer

La Asociación de Mulleres Rurais de Castrelo "As Saíñas" ya está plenamente implicada en la organización de la quinta edición de su Andaina Saludable y Solidaria. La fecha elegida para el presente año será la del próximo 1 de mayo empezando la misma a partir de las 17.00 horas.

La inscripción ya está en marcha y, si bien no es obligatoria al tratarse de un evento recreativo y no deportivo, desde la organización agradecen que todos los interesados en participar se anoten en el teléfono 687 968 888. Leonor Muñiz, integrante de la asociación As Saíñas, señaló al respecto que "nos gustaría tener la mejor previsión posible para saber a que nos vamos a atener el 1 de mayo. Necesitamos organizar avituallamientos y demás y agradeceríamos que se anotase antes el mayor número posible de participantes".

En este sentido, cuenta la propia Leonor una anécdota respecto a la edición del pasado año al señalar que "teníamos poco más de 600 personas inscritas, pero el día de la andaina participaron cerca de 1.100 personas".

El sentido solidario del evento va dirigido este año en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Tras colaborar en los cuatro años anteriores con los colectivos GaliciAME y la Fundación Josep Carreras, en esta ocasión aprovechará también la ocasión para dedicar esta quinta edición a Pilar Fernández Muñiz, una de las socias más activas de As Saíñas.

Todas las personas que el próximo 1 de mayo se personen en el campo de fútbol Beiramar en Castrelo, tendrán la posibilidad de realizar donativos en favor del propósito perseguido.

El recorrido de la andaina será de 12 kilómetros con inicio y final en Castrelo tras pasar por el complejo intermareal del Umia, Ansuíña, Saíñas, Con de Xido y Correlo antes de iniciar el camino de vuelta. La inscripción está abierta para todos aquellos interesados con edades comprendidas entre los 3 y los 65 años. Al término del trayecto se ofrecerá un avituallamiento de agua y fruta a todos los participantes.

No faltará la animación a cargo de Lola DJ y, como viene siendo norma habitual, también habrá padrinos del evento. El año pasado ese honor recayó en la televisiva Eva Iglesias y en esta edición son los jugadores del Celta, Emre Mor y Pione Sisto, los que estarán en Castrelo apoyando la causa.

Entre los reclamos también destacan las actuaciones del grupo Sara Abal de Zumba Kids así como la exhibición de danza a cargo del grupo Media Punta. Un grupo que ha desarrollado una muiñeira que se ha convertido en viral tras participar con éxito en un talent show televisivo.

Con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de recaudación posible, la asociación As Saíñas también ha elaborado una cesta de productos de estética, moda y belleza valorada en más de 1.000 euros. Las rifas se pueden adquirir al precio de un euro y la organización de la andaina ha puesto ya a la venta un total de 2.500 boletos para su venta. Todo ello con la única intención de colaborar en la mayor medida posible con la causa contra el cáncer.