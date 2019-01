El Arousa Fútbol 7 se celebrará en Ribadumia

Ribadumia se convierte oficialmente en la nueva sede del Arousa Fútbol-7. El evento, después de 23 años en Vilagarcía, ha optado por abandonar la localidad tras argumentar como motivo el malestar de la organización con el gobierno local encabezado por Alberto Varela.

Después de confirmar su renuncia a continuar en Vilagarcía, fueron varios los ayuntamientos que se mostraron interesados para albergar el reconocido evento deportivo. Sanxenxo fue una primera posibilidad, pero finalmente fue Ribadumia la opción que cobró más fuerza. Cabe recordar que también las instalaciones de A Senra fueron sede del Torneo Indoor celebrado el pasado mes de diciembre.

Fue precisamente ese contacto ya iniciado con el Concello de Ribadumia el primer paso para que se concretase allí la celebración de la fase previa y también la fase final de una de las citas de referencia del fútbol base, no solo a nivel nacional, sino también europeo.

En cuanto a la dinámica, las fechas se ajustarán a lo que ya se venía realizando en Vilagarcía. Así, la Semana Santa servirá para la celebración de la fase previa. Serán cuatro días de competición en los que se decidirán cuatro billetes para la fase final, al igual que sucedía en el Manuel Jiménez.

Precisamente la fase final se disputará entre el 31 de mayo y el 2 de junio con un total de veinte equipos participantes. En este sentido, el cambio de localización no supondrá restar impacto al Arousa Fútbol-7 puesto que la organización ya ha avanzado notablemente en las negociaciones con algunos de los mejores clubes europeos para que visiten Ribadumia durante la fase final.

La versatilidad de las instalaciones de A Senra supondrá un valor añadido. El hecho de que cuenten con un campo de hierba natural y uno artificial separados únicamente por una grada compartida, supondrá no solo una mayor funcionalidad para el desarrollo deportivo del torneo, sino también para el organizativo y logístico.