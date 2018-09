El portavoz del Partido Popular, Luis Aragunde, afirma que "la administración está colapsada", y culpa directamente al grupo de gobierno. Así, considera que el cuatripartito ni ha sido capaz de gestionar los recursos humanos del Concello ni de planificar el trabajo. El resultado, según él, es que hay un elevado número de trabajadores de baja laboral, y que la tramitación de docenas de asuntos está literalmente "atascada".

Por ejemplo, el portavoz del PP de Cambados cita las licencias de obras, pues según él son muchos los vecinos que no han podido retejar sus viviendas o galpones en verano porque el Ayuntamiento todavía no les contestó sus solicitudes de permiso. Cita también la entrega de las actas de las juntas de gobierno municipales, que una vez más se está retrasando. De hecho, tras recibir 1.500 páginas correspondientes a más de un año de reuniones en marzo pasado, no le han vuelto a facilitar ningún acta más.

Algunos pagos también se están demorando por la tramitación burocrática. A modo de ejemplo, aún están sin pagar los premios del Entroido pasado. Y las familias con derecho a becas escolares, tuvieron que esperar casi a finales del curso pasado para cobrar, cuando otros años recibían el dinero entre diciembre y enero.

El gobierno local ha atribuido la situación más de una vez a los cambios en los principales cargos de gestión municipales, aunque Aragunde considera que se trata de una excusa. A este respecto, aduce que durante sus cuatro años como alcalde tuve seis secretarios diferentes, y que la administración "nunca estuvo tan parada".