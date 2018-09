Ucha afirma que Meaño no recibió informe favorable conectar el polígono de Nantes

La alcaldesa Lourdes Ucha confirma que el concello de Meaño no ha recibido estos días informe alguno de Augas de Galicia, en el sentido de autorizar la conexión del polígono de Nantes a la EDAR de Os Pasales (Dena), tal y como dice Telmo Martín que sí ha llegado al concello de Sanxenxo. Un Telmo Martín que afirmaba hace unos días a Faro de Vigo que "la EDAR de Dena tiene la capacidad suficiente para la actividad inicial del polígono, y el enganche puede hacerse con total garantía". Ello ha llevado al que el concello de Sanxenxo tramite desde ya licencias para que las empresas se instalen e inicien su actividad en el polígono de Nantes.

Por su parte Lourdes Ucha reconoce que "en Meaño no hemos recibido informe alguno en ese sentido". Y sobre el particular advierte que "Meaño se reafirma en su postura inicial, de no autorizar la conexión del polígono al colector de Meaño que llevará las residuales a la EDAR de Os Pasales, mientras no se solucionen antes sus problemas de saturación". "Y esa solución -agrega- pasa por eliminar o reducir la entrada de pluviales en la red de saneamiento, lo que aumenta el caudal y satura la EDAR en invierno".

El director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, más el gerente, Gonzalo Mosqueira, en una reunión mantenida en Santiago el 17 de febrero con la propia Lourdes Ucha, se avinieron a habilitar un colector de pluviales independiente para captar las aguas PO 550, a su paso por Castrelo-Dena-Vilalonga -vial del que es titular la propia Xunta-, y que es la principal arteria de entrada de pluviales al colector de residuales. Ésta, entendían las partes, era la mejor opción para una solución por lo que rechazaron cualquier posibilidad de ampliar la EDAR.

Con tal motivo, a mediados de julio, técnicos de Augas de Galicia visitaron la zona para estudiar y evaluar la viabilidad física y económica de la actuación a realizar, obra que a día de hoy está pendiente de ejecución. Lourdes Ucha afirma que "lo que procede ahora es rubricar un convenio con la Xunta para abordar ese proyecto, de momento toca centrarnos en hallar financiación y en ese paso estamos trabajando".

Obras previas

Preguntada sobre la inminente puesta en marcha del polígono de Nantes, Lourdes Ucha es cauta: "que Sanxenxo otorgue licencias se supone conllevará un tiempo, el mismo que las empresas necesitarán para edificar sus naves e instalarse, y en ese tiempo puede que la obra del colector de pluviales esté ejecutada, pero hasta que no esté lista, Meaño no autorizará la conexión". Un tiempo que también entiende la regidora es necesario para que ambos concellos acometan la obra conjunta para habilitar un colector de más capacidad por el que bajar las residuales desde el polígono de Nantes a la EDAR.

Y es que Meaño y Sanxenxo suscribieran en 2016 ese convenio, por el cual se habilitará una tubería de mayor sección en ese tramo, preparada para asumir el incremento de caudal del colector entre Abuín y la EDAR. A cambio, Meaño construiría por encima de ese colector -que discurrirá paralelo al curso del río Chanca- una senda fluvial en su intento de prolongar el paseo fluvial del Simes y Lores hasta Dena para completar así una ruta de senderismo a lo largo de todo el curso fluvial.

Además ese nuevo colector, con mayor capacidad, facilitaría no sólo trasladar a la EDAR las aguas residuales de Meaño y del polígono de Nantes, sino también las de un hipotético polígono industrial meañés contiguo al de Nantes, el cual podría desarrollarse en el futuro.

En base a ello ambos concellos acordaran en 2016 la redacción de un ante-proyecto que valoraba lesa obra a ejecutar en 600.000 euros, más la firma de un convenio entre ambos ayuntamientos, por el cual Sanxenxo aportaría en torno al 75 por ciento de dicha cantidad, esto es, 450.000 euros, y Meaño el 25 por ciento restante (150.000 euros).

Todo este trabajo es previo a habilitar la conexión, por lo que todo hace indicar que no será posible completarlo en este 2018, por lo que la supuesta apertura del polígono no podría realizarse hasta 2019. Cierto que, en realidad, en la zona existe ya una conexión residual del polígono de Nantes al colector de Meaño, por lo que en su día y durante algún tiempo llegaron aguas industriales de a la EDAR de Dena merced a la actividad de dos firmas que mantuvieron cierta actividad irregular en un polígono no abierto, vertidos contaminantes que incluso obstruyeron en repetidas ocasiones esa conexión.