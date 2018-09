Varela plantea "internacionalizar" el Auga, Ameixa y Revenidas dentro de las fiestas de San Roque

El alcalde de Vilagarcía considera toda una ocurrencia del Partido Popular la propuesta para que la Festa da Ameixa de Carril obtenga la categoría de interés internacional. Varela replica al presidente del PP que el evento carrilexo ya cuenta con la declaración de interés nacional, al estar incluido en la programación de las fiestas de San Roque, junto con Revenidas, de Vilaxoán. Apunta que, cuando se solicitó la distinción en el expediente fue todo el conjunto. Ahora, el regidor plantea trabajar por la distinción de interés internacional.

"Le preguntaría al dirigente del PP si habló con los vecinos de Vilagarcía y de Vilaxoán, por qué no pide la máxima distinción también para San Roque o As Revenidas. Las de San Roque son de interés turístico nacional e incluyen la programación de la Ameixa de Carril. El anterior gobierno del PP decidió pedir el interés turístico de Galicia para la Ameixa, cuando ya estaba en el nacional junto con San Roque. No sé qué les llevó a solicitar la declaración de una fiesta de interés turístico de menor categoría de la que ya tenía", puso de manifiesto Alberto Varela.

"No dejo de reconocer el mérito que tiene la declaración de interés internacional, y aprovecho para felicitar al gobierno de Cambados por haberla conseguido, y por la gran labor que está haciendo. Nosotros ya sentimos que tenemos ese reconocimiento de la gente que viene a disfrutar de nuestras fiestas cada año. Tenemos en San Roque la calificación de interés turístico nacional, trabajaremos, si cumplimos los requisitos, para también conseguir la declaración máxima" añadió el regidor municipal vilagarciano.